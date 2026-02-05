Этика публичной службы: каких правил должны придерживаться должностные лица и какая ответственность предусмотрена за нарушения

НАПК разъясняет ключевые этические нормы для должностных лиц и механизмы реагирования на их несоблюдение.

Публичные служащие обязаны соблюдать четко определенные правила этического поведения при выполнении служебных полномочий. Эти требования закреплены в Законе Украины «О предотвращении коррупции» и являются обязательными для всех, кто представляет государство или территориальные громады.

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции разъясняют, каких норм должны придерживаться публичные служащие и чем грозит их игнорирование.

Так, публичные служащие обязаны неукоснительно соблюдать требования закона и общепризнанные этические нормы поведения, быть вежливыми в отношениях с гражданами, руководителями, коллегами и подчиненными (ст. 38).

Каких еще норм должны придерживаться публичные служащие?

Приоритет интересов (ст. 39).

Представляя государство или территориальную громаду, действовать исключительно в их интересах.

Политическая нейтральность (ст. 40).

Избегать демонстрации в любом виде собственных политических убеждений или взглядов при выполнении своих служебных полномочий, не использовать служебные полномочия в интересах политических партий или их ячеек либо отдельных политиков.

Беспристрастность (ст. 41).

Действовать беспристрастно, несмотря на частные интересы, личное отношение к любым лицам, на свои политические взгляды, идеологические, религиозные или другие личные взгляды либо убеждения.

Компетентность и эффективность (ст. 42).

Добросовестно, компетентно, своевременно, результативно и ответственно выполнять служебные полномочия и профессиональные обязанности, решения и поручения органов и лиц, которым они подчинены, не допускать злоупотреблений и неэффективного использования государственной и коммунальной собственности.

Неразглашение информации (ст. 43).

Не разглашать конфиденциальную и другую информацию с ограниченным доступом, ставшую известной в связи с выполнением своих служебных полномочий.

Воздержание от выполнения незаконных решений или поручений (ст. 44).

Независимо от частных интересов воздерживаться от выполнения решений или поручений руководства, если они противоречат закону. В случае получения таких поручений служащий должен немедленно в письменной форме уведомить об этом руководителя органа, а выборные лица — НАЗК.

Эти общие правила имеют антикоррупционную направленность, поскольку их соблюдение позволяет публичному служащему избежать злоупотреблений.

Общие правила этического поведения государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления утверждены также приказом Национального агентства Украины по вопросам государственной службы. Кроме того, различные государственные органы и органы местного самоуправления дополнительно имеют этические кодексы для своих работников.

Нарушение правил этического поведения должностным лицом является основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности. Решение о применении дисциплинарного взыскания принимает руководитель государственного органа или иное уполномоченное на это лицо.

НАЗК имеет право при наличии задокументированных и подтвержденных фактическими доказательствами данных реагировать на факты нарушений правил этического поведения. Если нарушение совершил судья, НАЗК информирует об этом Высший совет правосудия или Конституционный Суд Украины, которые решают вопрос о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности в установленном законом порядке.

Если нарушение правил этического поведения повлекло коррупционное или связанное с коррупцией правонарушение, это может привести и к другим, более строгим, видам ответственности.

Реальный кейс

Старший инспектор полиции в Кировоградской области в нарушение требований ст. 43 закона «О предотвращении коррупции» незаконно использовал в своих личных интересах информацию с ограниченным доступом из информационно-коммуникационной системы МВД. Правоохранитель сообщал знакомому работнику ритуальной службы обо всех фактах смерти в районе, чтобы тот предлагал свои услуги родственникам умерших. Суд признал полицейского виновным в административном правонарушении по ст. 172-8 КУоАП (незаконное разглашение или использование иным способом лицом в своих интересах информации, которая стала известна в связи с выполнением служебных полномочий).

