Етика публічної служби: яких правил мають дотримуватися посадовці та яка відповідальність за порушення

НАЗК роз’яснює ключові етичні норми для посадовців і механізми реагування на їх недотримання.

Публічні службовці зобов’язані дотримуватися чітко визначених правил етичної поведінки під час виконання службових повноважень. Ці вимоги закріплені в Законі України «Про запобігання корупції» і є обов’язковими для всіх, хто представляє державу або територіальні громади.

У Національному агентстві з питань запобігання корупції роз’яснюють, яких норм мають дотримуватися публічні службовці та чим загрожує їх ігнорування.

Так, публічні службовці зобов’язані неухильно дотримуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими (ст. 38).

Яких ще норм мають дотримуватися публічні службовці?

Пріоритет інтересів (ст. 39).

Представляючи державу чи територіальну громаду, діяти виключно в їх інтересах.

Політична нейтральність (ст. 40).

Уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів при виконанні своїх службових повноважень, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків.

Неупередженість (ст. 41).

Діяти неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.

Компетентність і ефективність (ст. 42).

Сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконувати службові повноваження та професійні обов’язки, рішення та доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, не допускати зловживань та неефективного використання державної і комунальної власності.

Нерозголошення інформації (ст. 43).

Не розголошувати конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень.

Утримання від виконання незаконних рішень чи доручень (ст. 44).

Незважаючи на приватні інтереси, утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону. У разі отримання таких доручень, службовець повинен негайно в письмовій формі повідомити про це керівника органу, а виборні особи - НАЗК.

Ці загальні правила мають антикорупційну спрямованість, адже їх дотримання дозволяє публічному службовцю уникнути зловживань.

Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування затверджені також наказом Національного агентства України з питань державної служби. Крім цього, різні державні органи й органи місцевого самоврядування додатково мають етичні кодекси для своїх працівників.

Порушення правил етичної поведінки посадовою особою є підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності. Рішення про застосування дисциплінарного стягнення приймає керівник державного органу або інша уповноважена на це особа.

НАЗК має право, за наявності задокументованих та підтверджених фактичними доказами даних, реагувати на факти порушень правил етичної поведінки. Якщо порушення скоїв суддя, НАЗК інформує про це Вищу раду правосуддя або Конституційний Суд України, які вирішують питання про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

Якщо порушення правил етичної поведінки спричинило корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, це може призвести й до інших, більш суворих, видів відповідальності.

Реальний кейс

Старший інспектор поліції в Кіровоградській області у порушення вимог ст. 43 закону «Про запобігання корупції» незаконно використовував у своїх особистих інтересах інформацію з обмеженим доступом із інформаційно-комунікаційної системи МВС. Правоохоронець повідомляв знайомому працівнику ритуальної служби про всі факти смерті в районі, щоб той пропонував свої послуги родичам небіжчиків. Суд визнав поліцейського винним в адміністративному правопорушенні за ст. 172-8 КУпАП (незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах інформації, яка стала відома у зв’язку з виконанням службових повноважень).

