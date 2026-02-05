В Одесской области разоблачили директора фирмы на хищении средств при обустройстве укрытия в школе

Директор подрядной организации подделал акты приема выполненных работ в части стоимости использованных материалов.

В Одесской области правоохранители сообщили о подозрении руководителю частного предприятия в махинациях с бюджетными средствами. Ему инкриминируют присвоение имущества и служебный подлог.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, в сентябре 2022 года сельский совет в Болградском районе и частное предприятие заключили договоры на капитальный и текущий ремонт укрытия в школе.

По данным следствия, директор подрядной организации подделал акты приема выполненных работ в части стоимости использованных материалов. В частности, среди прочего завысил стоимость арматурной стали, фундаментных блоков и плит перекрытия, кирпича и т. п.

«В результате противоправных действий директора фирмы территориальной общине в Болградском районе причинен ущерб на сумму более 220 тыс. грн», — заявили в прокуратуре.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и обеспечении возмещения причиненного ущерба.

