  1. В Україні

На Одещині викрили директора фірми на розкраданні коштів при облаштуванні укриття у школі

09:06, 5 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Директор підрядної організації підробив акти приймання виконаних робіт в частині вартості використаних матеріалів.
На Одещині викрили директора фірми на розкраданні коштів при облаштуванні укриття у школі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Одещині правоохоронці повідомили про підозру керівнику приватного підприємства в оборудках з бюджетними коштами. Йому інкримінують привласнення майна та службове підроблення.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, у вересні 2022 року сільська рада в Болградському районі та приватне підприємство уклали договори на капітальний та поточний ремонт укриття в школі.

За даними розслідування, директор підрядної організації підробив акти приймання виконаних робіт в частині вартості використаних матеріалів. Зокрема, серед іншого завищив вартість арматурної сталі, фундаментних блоків та плит перекриття, цегли тощо.

«Унаслідок протиправних дій директора фірми територіальні громаді в Болградському районі спричинено понад 220 тис грн шкоди», - заявили у прокуратурі.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та забезпечення відшкодування завданих збитків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Одеса укриття

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду розтлумачила правову природу окремої ухвали та порядок її оскарження

Велика Палата підтвердила, що окрема ухвала — це інструмент судового реагування на порушення закону, а не спосіб вирішення спору.

В Україні можуть дозволити шлюб з 14 років: які зміни готують у Цивільному кодексі

Проєкт нового Цивільного кодексу пропонує зниження шлюбного віку до 14 років у виняткових випадках.

Фінмоніторинг без бюрократії: Нотаріальна палата роз’яснила, від яких обов’язків звільнені нотаріуси

Чи повинен нотаріус призначати відповідальним за фінмоніторинг та проходити спеціалізоване навчання кожні три роки

Права на винаходи більше не «сіра зона»: новий закон змінив підхід до розподілу авторських прав

З 1 лютого в Україні діють нові правила для всіх, хто створює інтелектуальні продукти на роботі або під час військової служби

Пів року невизначеності: як зберегти життєздатність бізнесу після смерті одного з учасників

Спадкування корпоративних прав 2026: нові позиції Верховного Суду та інститут управителя спадщиною.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]