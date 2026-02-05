На Одещині викрили директора фірми на розкраданні коштів при облаштуванні укриття у школі

Директор підрядної організації підробив акти приймання виконаних робіт в частині вартості використаних матеріалів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Одещині правоохоронці повідомили про підозру керівнику приватного підприємства в оборудках з бюджетними коштами. Йому інкримінують привласнення майна та службове підроблення.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, у вересні 2022 року сільська рада в Болградському районі та приватне підприємство уклали договори на капітальний та поточний ремонт укриття в школі.

За даними розслідування, директор підрядної організації підробив акти приймання виконаних робіт в частині вартості використаних матеріалів. Зокрема, серед іншого завищив вартість арматурної сталі, фундаментних блоків та плит перекриття, цегли тощо.

«Унаслідок протиправних дій директора фірми територіальні громаді в Болградському районі спричинено понад 220 тис грн шкоди», - заявили у прокуратурі.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та забезпечення відшкодування завданих збитків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.