Финмониторинг без бюрократии: Нотариальная палата разъяснила, от каких обязанностей освобождены нотариусы

Должен ли нотариус назначать ответственным за финмониторинг и проходить специализированное обучение каждые три года

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Финансовый мониторинг – одна из ключевых составляющих национальной системы экономической безопасности, которая непосредственно влияет как на бизнес-среду, банковскую сферу, так и на представителей юридических профессий. Сегодня нотариусы не просто удостоверяют сделки, но и оценивают риски, выявляют подозрительные операции и взаимодействуют с государственными органами финансового контроля.

Однако сложность и неоднозначность законодательства мешает системной организации финансового мониторинга в нотариальных конторах. Так, например, система финансового мониторинга в Украине предусматривает наличие специального должностного лица — ответственного работника. Однако нотариусы, согласно закону, имеют особый статус «специально определенных СУПФМ». И здесь возникает проблема: большинство частных нотариусов осуществляют свою деятельность единолично, то есть на должность ответственного работника могут назначить исключительно себя. Нотариусов интересует ответ на вопрос: нужно ли им формально назначать себя на должность ответственного работника и выполнять все сопутствующие требования к квалификации.

Нотариальная палата 03.02.2026 предоставила разъяснение, в котором отметила, что на нотариусов не распространяется обязанность СУПФМ по назначению работника, ответственного за проведение финмониторинга, его обучение и повышение квалификации.

Как отметила НП, пункт 23 части второй статьи 8 Закона о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов предусматривает обязанность СУПФМ по обучению в сфере предотвращения и противодействия, а также повышению квалификации исключительно в отношении ответственного работника, соответственно такая обязанность распространяется только на тех СУПФМ, которые согласно законодательству должны иметь ответственных работников в сфере финансового мониторинга, и не распространяется на нотариусов.

Поскольку обязанность по прохождению обучения в течение трех месяцев и повышению квалификации раз в три года касается исключительно «ответственных работников», то нотариусы освобождены и от нее.

Это уменьшает расходы на формальное образование для нотариусов и минимизирует риски штрафов за отсутствие приказов о назначении ответственных лиц. Однако стоит помнить, что освобождение от обязанности назначать ответственного работника и проходить курсы не освобождает от обязанности выявлять подозрительные операции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.