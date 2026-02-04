  1. Публікації
  2. / В Україні

Фінмоніторинг без бюрократії: Нотаріальна палата роз’яснила, від яких обов’язків звільнені нотаріуси

15:55, 4 лютого 2026
Чи повинен нотаріус призначати відповідальним за фінмоніторинг та проходити спеціалізоване навчання кожні три роки
Фінансовий моніторинг – одна з ключових складових національної системи економічної безпеки, що безпосередньо впливає на, як на бізнес-середовище, банківську сферу, так і на представників юридичних професій. Сьогодні, нотаріуси не просто посвідчують правочини, а ще й оцінюють ризики, виявляють підозрілі операції та взаємодіють з державними органами фінансового контролю.

Проте, складність та неоднозначність законодавства заважає системній організації фінансового моніторингу в нотаріальних конторах. Так, наприклад система фінансового моніторингу в Україні передбачає наявність спеціальної посадової особи — відповідального працівника. Однак нотаріуси, згідно із законом, мають особливий статус «спеціально визначених СПФМ». І тут виникає проблема: більшість приватних нотаріусів здійснюють свою діяльність одноособово, тобто на посаду відповідального працівника можуть назначити виключно себе. Нотаріусів цікавить відповідь на питання: чи потрібно їм формально призначати себе на посаду відповідального працівника та виконувати всі супутні вимоги щодо кваліфікації.

Нотаріальна палата 03.02.2026  роз'яснення, в якому зазначила, що на нотаріусів не поширюється обов'язок СПФМ щодо призначення працівника, відповідального за проведення фінмоніторингу, його навчання та підвищення кваліфікації.

Як зазначила НП, пункт 23 частини другої статті 8 Закону Закон про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів передбачає обов'язок СПФМ щодо навчання у сфері запобігання та протидії, а також підвищення кваліфікації виключно щодо відповідального працівника, відповідно такий обов'язок поширюється лише на тих СПФМ, які відповідно до законодавства повинні мати відповідальних працівників у сфері фінансового моніторингу, та не поширюється на нотаріусів.

Оскільки обов’язок щодо проходження навчання протягом трьох місяців та підвищення кваліфікації раз на три роки стосується виключно «відповідальних працівників», то нотаріуси звільнені і від нього.

Це зменшує витрати на формальну освіту для нотаріусів, та мінімізує ризики штрафів за відсутність наказів про призначення відповідальних осіб. Однак, варто пам’ятати, що звільнення від обов’язку призначати відповідального працівника та проходити курси не звільняє від обов’язку виявляти підозрілі операції.

нотаріус нотаріат

