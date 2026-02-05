Очереди, приостановленные выплаты пенсий и ВПЛ: в Раде признали кризис в Пенсионном фонде

Комитет Рады готовит экстренные слушания из-за очередей в Пенсионном фонде и приостановки выплат.

В Комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов пояснили, что массовые очереди в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины возникли из-за проведения верификации выплат и физической идентификации получателей пенсий и социальной помощи. Часть граждан не смогла своевременно пройти идентификацию, из-за чего вынуждена обращаться в отделения ПФУ для возобновления выплат и уточнения данных.

3 февраля состоялось совещание с участием первого заместителя Председателя Верховной Рады Александра Корниенко, представителей всех парламентских фракций и групп, а также министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютіна. В ходе обсуждения речь шла о критической ситуации с очередями в органах ПФУ и массовом прекращении выплат пенсий внутренне перемещенным лицам.

По итогам совещания Комитет принял решение провести 9 февраля экстренные слушания на тему организации верификации выплат и идентификации лиц — получателей пенсий и социальной помощи.

В Министерстве социальной политики отметили, что повышенная нагрузка на учреждения ПФУ носит временный характер и связана с организационными и техническими процедурами. В то же время заверяют, что все обращения граждан обрабатываются в установленном законом порядке, а пенсионные и социальные выплаты осуществляются без задержек.

Комитет рекомендует гражданам по возможности пользоваться электронными сервисами Пенсионного фонда или предварительной записью на прием.

Возобновить пенсионные выплаты можно:

онлайн с помощью «Дія.Підпису» на веб-портале или в приложении Пенсионного фонда Украины;

через видеоидентификацию;

лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины или в уполномоченном банке;

путем удостоверения соответствующим зарубежным дипломатическим учреждением Украины факта, что лицо является живым.

В то же время в Комитете предложили ряд неотложных мер. Среди них — продление срока прохождения физической идентификации до 1 июля 2026 года и автоматическое возобновление с 1 января 2026 года выплат всем, кому они были прекращены из-за непрохождения идентификации. Также предлагают четко разграничить функции фронт- и бэк-офисов, увеличить количество операторов в сервисных центрах ПФУ, внедрить мобильные бригады для маломобильных групп и реальную электронную очередь по всей стране.

В частности:

управления социальной защиты населения (УСЗН) и ЦНАП должны стать основными фронт-офисами: принимать заявления, документы, проводить первичную идентификацию граждан (при наличии необходимого оборудования и полномочий).

ПФУ остается бэк-офисом: осуществляет проверку документов, принимает окончательное решение, проводит перерасчеты и непосредственно осуществляет выплаты пенсий и страховых выплат.

увеличить количество рабочих окон и операторов в сервисных центрах ПФУ как минимум вдвое в наиболее проблемных регионах.

направить дополнительное бюджетное финансирование на доукомплектование кадрами, техникой и помещениями сервисных центров Пенсионных фондов Украины и организацию работы фронт- и бэк-офисов.

внедрить дополнительные мобильные и выездные бригады ПФУ для идентификации и возобновления выплат маломобильным группам, ВПЛ и лицам пожилого возраста.

внедрить по всей стране реальную электронную очередь с распределением мест, SMS-уведомлениями и возможностью онлайн-записи.

публично обнародовать план мероприятий по прохождению физической идентификации (с конкретными сроками, ответственными лицами и показателями — сколько окон добавлено, сколько людей обслужено ежедневно).

проработать механизм идентификации лиц — получателей пенсий и/или социальных выплат без последующей остановки таких выплат.

Напомним также, что ПФУ изменил график работы из-за наплыва посетителей в крупных городах — что стоит знать.

