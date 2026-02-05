  1. В Україні

Черги, зупинені виплати пенсій і ВПО: у Раді визнали кризу в Пенсійному фонді

10:36, 5 лютого 2026
Комітет Ради готує екстрені слухання через черги в Пенсійному фонді та призупинення виплат.
У Комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів пояснили, що масові черги у сервісних центрах Пенсійного фонду України виникли через проведення верифікації виплат і фізичної ідентифікації отримувачів пенсій та соціальної допомоги. Частина громадян не змогла вчасно пройти ідентифікацію, через що змушена звертатися до відділень ПФУ для поновлення виплат і уточнення даних.

3 лютого відбулася нарада за участю першого заступника Голови Верховної Ради Олександра Корнієнка, представників усіх парламентських фракцій і груп, а також міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Дениса Улютіна. Під час обговорення йшлося про критичну ситуацію з чергами в органах ПФУ та масове припинення виплат пенсій внутрішньо переміщеним особам.

За підсумками наради Комітет ухвалив рішення провести 9 лютого екстрені слухання на тему організації верифікації виплат і ідентифікації осіб – отримувачів пенсій та соціальної допомоги.

У Міністерстві соціальної політики зазначили, що підвищене навантаження на установи ПФУ має тимчасовий характер і пов’язане з організаційними та технічними процедурами. Водночас запевняють, що всі звернення громадян опрацьовують у встановленому законом порядку, а пенсійні та соціальні виплати здійснюються без затримок.

Комітет рекомендує громадянам за можливості користуватися електронними сервісами Пенсійного фонду або попереднім записом на прийом.

 Поновити виплати пенсій можна:

  • онлайн за допомогою «Дія.Підпису» на вебпорталі або у застосунку Пенсійного фонду України;
  • через відеоідентифікацію;
  • особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України або в уповноваженому банку;
  • шляхом посвідчення відповідною закордонною дипломатичною установою України факту, що особа є живою.

Водночас у Комітеті запропонували низку невідкладних заходів. Серед них — продовження строку фізичної ідентифікації до 1 липня 2026 року та автоматичне поновлення з 1 січня 2026 року виплат усім, кому їх було припинено через непроходження ідентифікації. Також пропонують чітко розмежувати функції фронт- та бек-офісів, збільшити кількість операторів у сервісних центрах ПФУ, запровадити мобільні бригади для маломобільних груп і реальну електронну чергу по всій країні.

Зокрема:

  • управління соціального захисту населення (УСЗН) та ЦНАП мають стати основними фронт-офісами: приймати заяви, документи, проводити первинну ідентифікацію громадян (за наявності необхідного обладнання та повноважень).
  • ПФУ залишається бек-офісом: здійснює перевірку документів, приймає остаточне рішення, проводить перерахунки та безпосередньо здійснює виплати пенсій та страхових виплат.
  • збільшити кількість робочих вікон та операторів у сервісних центрах ПФУ щонайменше вдвічі у найбільш проблемних регіонах.
  • спрямувати додаткове бюджетне фінансування на доукомплектування кадрами, технікою та приміщеннями сервісних центрів Пенсійних фондів України та організацію роботи фронт- та бек-офісів.
  • запровадити додаткові мобільні та виїзні бригади ПФУ для ідентифікації та поновлення виплат маломобільним групам, ВПО та особам похилого віку.
  • запровадити по всій країні реальну електронну чергу з розподілом місць, SMS-повідомленнями та можливістю запису онлайн.
  • публічно оприлюднити план заходів щодо проходження фізичної ідентифікації (з конкретними термінами, відповідальними особами та показниками — скільки вікон додано, скільки людей обслужено щодня).
  • опрацювати механізм ідентифікації осіб – отримувачів пенсій та/або соціальних виплат без зупинки таких виплат в подальшому.

Нагадаємо також, що ПФУ змінив графік роботи через наплив відвідувачів у великих містах — що варто знати.

Верховна Рада України Пенсійний фонд ВПО ПФУ пенсія

