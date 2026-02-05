Критическое финансовое состояние компании может быть основанием для освобождения или отсрочки уплаты судебного сбора: позиция БП ВС

Большая Палата подчеркнула, что формальный подход к судебному сбору без анализа финансовых возможностей нарушает право на доступ к суду.

Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу, что формальный отказ юридическому лицу в освобождении или отсрочке уплаты судебного сбора без оценки его реального имущественного состояния может нарушать право на доступ к суду. Такой подход, подтвержденный решением Европейского суда по правам человека, ставит под сомнение результат национального производства. Дело № 925/1293/19 возвращено в суд первой инстанции для решения вопроса об открытии производства с учетом финансового состояния истца.

Обстоятельства дела № 925/1293/19

В октябре 2019 года ООО «Скайсити-груп» обратилось в Хозяйственный суд Черкасской области с иском к ООО «Золотоношский ликеро-водочный завод “Златогор”» о взыскании 16,4 млн грн задолженности за выполненные в 2014 году работы по договорам подряда.

Истец не уплатил судебный сбор в размере 245 942,75 грн (1,5 % от цены иска), однако просил суд освободить его от уплаты либо отсрочить ее. Компания ссылалась на критическое финансовое состояние: фактическое отсутствие активов и доходов, прекращение хозяйственной деятельности, минимальный остаток средств на счете (104,97 грн), а также на безрезультатные попытки взыскания долга в предыдущих судебных и внесудебных процедурах.

Суд первой инстанции оставил иск без движения, а впоследствии возвратил его, исходя из того, что статья 8 Закона «О судебном сборе» (в редакции на тот момент) якобы предусматривала возможность освобождения или отсрочки уплаты сбора исключительно для физических лиц. Апелляционный и кассационный суды согласились с таким подходом.

Решение ЕСПЧ

В 2021 году ООО «Скайсити-груп» обратилось в ЕСПЧ. В решении от 9 октября 2025 года по делу «Король и другие против Украины» Суд констатировал нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции.

ЕСПЧ указал, что чрезмерный судебный сбор, несоразмерный финансовому состоянию заявителя; формальный отказ в освобождении или отсрочке без анализа представленных доказательств; возврат иска на начальной стадии без рассмотрения по существу в совокупности привели к подрыву самой сути права на доступ к суду, причем эти гарантии распространяются и на юридические лица.

Выводы Большой Палаты Верховного Суда

Пересматривая дело по исключительным обстоятельствам, Большая Палата исходила из обязанности Украины выполнять решения ЕСПЧ и обеспечить restitutio in integrum — восстановление нарушенного права.

Большая Палата Верховного Суда подчеркнула, что:

право на доступ к суду не является абсолютным, однако любые финансовые ограничения должны быть пропорциональными;

юридические лица не могут быть автоматически исключены из механизмов освобождения или отсрочки уплаты судебного сбора;

критическое имущественное состояние компании подлежит индивидуальной оценке, а формальное толкование нормы без анализа доказательств не соответствует требованиям Конвенции;

непосильный судебный сбор без оценки финансовых возможностей заявителя ставит под сомнение результат всего производства.

Большая Палата пришла к выводу, что суды предыдущих инстанций не обосновали пропорциональность ограничения доступа к суду и не оценили представленные доказательства имущественного состояния истца.

Постановлением от 21 января 2026 года Большая Палата: удовлетворила заявление ООО «Скайсити-груп»; отменила определение суда первой инстанции, постановление апелляционного суда и определение кассационного суда; передала дело в Хозяйственный суд Черкасской области для решения вопроса об открытии производства с учетом финансового состояния истца и выводов ЕСПЧ.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

