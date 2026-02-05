Суд отказал в увольнении военного: наличие сестры исключает основание для ухода за матерью с инвалидностью

7ААС пришел к выводу, что истец не доказал объективную невозможность другого члена семьи первой степени родства осуществлять постоянный уход за матерью с инвалидностью.

Закарпатский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска военнослужащего, который просил признать противоправным бездействие воинской части и обязать выдать приказ о его увольнении с военной службы в связи с необходимостью ухода за матерью с инвалидностью.

Суд пришел к выводу, что истец не доказал отсутствие либо объективную неспособность других близких родственников осуществлять такой уход, как того требует закон. Отказ командования в увольнении признан правомерным.

Обстоятельства дела №260/8762/25

Военнослужащий, призванный во время мобилизации, обратился в суд с жалобой на действия командования воинской части. Он утверждал, что имеет право на увольнение с военной службы на основании подпункта «г» пункта 3 части четвертой статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» — в связи с необходимостью осуществлять постоянный уход за матерью, которая является лицом с инвалидностью.

В мае 2025 года военнослужащий подал рапорт об увольнении, приложив медицинские заключения, согласие матери на уход именно сыном, заявление сестры о невозможности осуществлять уход и документы о состоянии здоровья отца. Воинская часть отказала в удовлетворении рапорта, указав, что у матери истца имеются другие члены семьи первой степени родства — муж и дочь, а надлежащих доказательств их объективной неспособности осуществлять уход не представлено.

Не согласившись с отказом, военнослужащий обратился в суд. Он настаивал, что представленные документы подтверждают его исключительную возможность осуществлять уход, а командование формально подошло к оценке семейных обстоятельств. Представитель истца также ссылался на правовую позицию Верховного Суда, согласно которой «юридическое наличие» родственников не всегда означает их реальную способность обеспечить уход.

Ответчик, возражая против иска, подчеркивал: само по себе заявление сестры о нежелании ухаживать за матерью не освобождает ее от обязанности заботы, а документы относительно отца не подтверждают его полной неспособности осуществлять уход в понимании закона.

Позиция суда

Суд подробно проанализировал нормы Конституции Украины, законодательства о военной службе, социальную защиту и семейные обязанности, а также практику Верховного Суда.

Ключевым для разрешения спора стало толкование условия, при котором возможно увольнение с военной службы в связи с уходом за родителями с инвалидностью. Закон допускает такое увольнение лишь при отсутствии других членов семьи первой или второй степени родства либо если такие члены семьи сами нуждаются в постоянном уходе по объективным причинам, подтвержденным надлежащими доказательствами.

Суд согласился, что: отец истца имеет инвалидность III группы, что ограничивает его возможности; мать действительно нуждается в постоянном постороннем уходе.

В то же время суд обратил внимание на правовую обязанность совершеннолетних детей заботиться о своих нетрудоспособных родителях, закрепленную в Конституции и Семейном кодексе Украины. Нежелание либо жизненные трудности сестры истца, подтвержденные лишь ее заявлением, не являются объективной причиной, которая делает невозможным исполнение этой обязанности.

Суд подчеркнул: фактическое «отсутствие» других родственников в понимании закона должно быть обусловлено обстоятельствами, не зависящими от их воли (состояние здоровья, пребывание в местах лишения свободы, прохождение военной службы и т.п.). Таких обстоятельств в отношении сестры истца материалы дела не содержали.

Отдельно суд указал, что социальные услуги по уходу могут предоставляться не только членами семьи, но и другими лицами, внесенными в соответствующий реестр, что также опровергает тезис об исключительности участия именно истца.

Решение суда

Закарпатский окружной административный суд пришел к выводу, что воинская часть действовала в пределах полномочий и в соответствии с законом. Истец не доказал наличие предусмотренных законом оснований для увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам.

В удовлетворении иска о признании бездействия противоправным и обязывании выдать приказ об увольнении отказано полностью. Судебные расходы не возмещаются.

В то же время суд отметил, что военнослужащий не лишен права повторно обратиться с рапортом об увольнении при условии представления надлежащих и достаточных доказательств, соответствующих требованиям закона.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 30 дней.

