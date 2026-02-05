  1. Суд инфо

ВСП уволил в отставку судью Восьмого апелляционного административного суда Владимира Николина

11:01, 5 февраля 2026
Судью Владимира Николина уволили в связи с подачей заявления об отставке.
В четверг, 5 февраля, Высший совет правосудия решил уволить Николина Владимира Владимировича с должности судьи Восьмого апелляционного административного суда в связи с подачей заявления об отставке. Об этом сообщил ВСП.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в 2025 году Высший совет правосудия принял решения об увольнении 226 судей.

По общим основаниям уволены 186 судей, а именно:

в связи с подачей заявлений об отставке уволены 174 судьи, из которых:

125 — судьи местных судов;

43 — судьи апелляционных судов;

6 — судьи Верховного Суда.

судья ВСП 8ААС

