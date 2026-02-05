  1. Суд інфо

ВРП звільнила у відставку суддю Восьмого апеляційного адмінсуду Володимира Ніколіна

11:01, 5 лютого 2026
Суддю Володимира Ніколіна звільнили у зв’язку з поданням заяви про відставку.
ВРП звільнила у відставку суддю Восьмого апеляційного адмінсуду Володимира Ніколіна
У четвер, 5 лютого, Вища рада правосуддя вирішила звільнити Ніколіна Володимира Володимировича з посади судді Восьмого апеляційного адміністративного суду у зв’язку з поданням заяви про відставку. Про це повідомила ВРП.

Раніше «Судово-юридична газета писала», що У 2025 році Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 226 суддів.

За загальними обставинами звільнено 186 суддів, а саме:

- у зв’язку з поданням заяв про відставку звільнено 174 судді, з яких:

125 - судді місцевих судів;

43 - судді апеляційних судів;

6 - судді Верховного Суду.

