  1. В мире

Еврокомиссия под давлением из-за инициативы по доступу к абортам в странах ЕС: дедлайн — до марта

11:48, 5 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
До 2 марта Еврокомиссия должна решить судьбу инициативы «My Voice My Choice».
Еврокомиссия под давлением из-за инициативы по доступу к абортам в странах ЕС: дедлайн — до марта
Фото: IMAGOECONOMICA
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Европейскую комиссию усиливается давление в связи с инициативой «My Voice My Choice», направленной на расширение и гарантирование доступа к абортам в странах ЕС. Как сообщает Euractiv, 170 организаций гражданского общества направили открытое письмо президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом дать правовое продолжение этой инициативе. Об этом пишет Euractiv.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Речь идет о Европейской гражданской инициативе, которая в 2025 году собрала более одного миллиона подписей. Она предусматривает создание на уровне ЕС специального фонда, который поддерживал бы доступ к абортам. Еврокомиссия должна принять решение о дальнейших действиях по инициативе до 2 марта.

В письме организации отмечают, что у Комиссии есть «решающая возможность» ответить на угрозы правам женщин, предотвратить вред и предложить конкретное решение на европейском уровне. Под обращением подписались как общеевропейские структуры, в частности Center for Reproductive Rights и Международная федерация планирования семьи, так и национальные организации из Польши и Венгрии.

«Сейчас у Комиссии есть решающая возможность устранить эти угрозы, предотвратить вред и внедрить конкретное решение на европейском уровне», — пишут подписанты.

Письмо адресовано не только Урсуле фон дер Ляйен, но и еврокомиссару по вопросам здравоохранения Оливеру Варгеи, комиссару по вопросам равенства Хаджи Лахбиб, а также вице-президенту Еврокомиссии по социальным правам Роксане Минзату.

Активизация гражданского общества происходит на фоне усиления критики инициативы со стороны противников абортов. Так, Кристин Андерсон (Германия, ESN) 10 января в социальных сетях выступила против того, что она назвала «культом смерти», утверждая, что инициатива откроет двери для «абортного туризма, финансируемого европейскими средствами». В частности, представители ультраправых и консервативных сил также апеллируют к тому, что вопросы здравоохранения относятся к компетенции государств-членов.

В то же время инициаторы «My Voice My Choice» подчеркивают, что участие стран в возможном фонде будет добровольным и не будет вмешиваться в национальные законодательства об абортах. Аналогичную позицию ранее высказывала и сама Еврокомиссия, отмечая, что инициатива не имеет целью изменять национальные нормы.

17 декабря Европейский парламент с незначительным перевесом голосов принял резолюцию в поддержку инициативы. А 21 января Европейский экономический и социальный комитет в своем заключении назвал доступ к абортам фундаментальным правом человека и поддержал идею финансового механизма на уровне ЕС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС Европа конституционное право Еврокомиссия женщины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет Ради признал законопроекты о дисциплинарной ответственности судей такими, что не противоречат требованиям ЕС

Законопроекты о дисциплинарной ответственности судей будут доработаны с учетом выводов Венецианской комиссии

Дія Сити Инвест сможет работать без надзора: Верховная Рада инициирует новые послабления для резидентов

Регуляторные конфликты и риски для инвесторов: новый проект предлагает отказаться от профессионального надзора за инвестиционными фондами.

Большая Палата Верховного Суда разъяснила правовую природу отдельного определения и порядок его обжалования

Большая Палата подтвердила, что частное определение — это инструмент судебного реагирования на нарушение закона, а не способ разрешения спора.

В Украине могут разрешить брак с 14 лет: какие изменения готовят в Гражданском кодексе

Проект нового Гражданского кодекса предлагает снижение брачного возраста до 14 лет в исключительных случаях.

Финмониторинг без бюрократии: Нотариальная палата разъяснила, от каких обязанностей освобождены нотариусы

Должен ли нотариус назначать ответственным за финмониторинг и проходить специализированное обучение каждые три года

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]