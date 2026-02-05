Єврокомісія під тиском через ініціативу щодо доступу до абортів у країнах ЄС: дедлайн — до березня

До 2 березня Єврокомісія має вирішити долю ініціативи «My Voice My Choice».

На Європейську комісію посилюється тиск у зв’язку з ініціативою «My Voice My Choice», спрямованою на розширення та гарантування доступу до абортів у країнах ЄС. Як повідомляє Euractiv, 170 організацій громадянського суспільства звернулися з відкритим листом до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн із закликом надати правове продовження цій ініціативі. Про це пише Euractiv.

Йдеться про Європейську громадянську ініціативу, яка у 2025 році зібрала понад один мільйон підписів. Вона передбачає створення на рівні ЄС спеціального фонду, що підтримував би доступ до абортів. Єврокомісія має ухвалити рішення щодо подальших дій за ініціативою до 2 березня.

У листі організації зазначають, що Комісія має «вирішальну можливість» відповісти на загрози правам жінок, запобігти шкоді та запропонувати конкретне рішення на європейському рівні. Під зверненням підписалися як загальноєвропейські структури, зокрема Center for Reproductive Rights та Міжнародна федерація планування сім’ї, так і національні організації з Польщі та Угорщини.

«Зараз у Комісії є вирішальна можливість вирішити ці загрози, запобігти шкоді та впровадити конкретне рішення на європейському рівні», — пишуть підписанти.

Лист адресований не лише Урсулі фон дер Ляєн, а й єврокомісару з питань охорони здоров’я Оліверу Варгеї, комісарці з питань рівності Хаджі Лахбіб та віцепрезидентці Єврокомісії з соціальних прав Роксані Мінзату.

Активізація громадянського суспільства відбувається на тлі посилення критики ініціативи з боку противників абортів. Наприклад, Крістін Андерсон (Німеччина, ESN) 10 січня в соціальних мережах виступила проти того, що вона назвала «культом смерті», стверджуючи, що ініціатива відкриє двері для «абортного туризму, фінансованого європейськими коштами». Зокрема, представники ультраправих і консервативних сил апелюють також до того, що питання охорони здоров’я належить до компетенції держав-членів.

Водночас ініціатори «My Voice My Choice» підкреслюють, що участь країн у можливому фонді буде добровільною і не втручатиметься у національні законодавства щодо абортів. Подібну позицію раніше висловлювала і сама Єврокомісія, зазначаючи, що ініціатива не має на меті змінювати національні норми.

17 грудня Європейський парламент з незначною перевагою голосів ухвалив резолюцію на підтримку ініціативи. А 21 січня Європейський економічний і соціальний комітет у своєму висновку назвав доступ до абортів фундаментальним правом людини та підтримав ідею фінансового механізму на рівні ЄС.

