ЕС вышел из тупика переговоров о €90 млрд финансовой помощи Украине

11:12, 5 февраля 2026
Евросоюз согласовал механизм займов на €90 млрд для Украины и финансовое участие партнеров.
ЕС вышел из тупика переговоров о €90 млрд финансовой помощи Украине
Евросоюз преодолел тупик в переговорах по масштабному пакету займов для Украины на €90 млрд и согласовал подход к участию оборонных компаний из третьих стран, в частности Великобритании. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на дипломатические источники.

Как отмечается, 4 февраля послы стран ЕС согласовали компромиссное решение после недель интенсивных дискуссий вокруг так называемой преференциальной европейской клаузулы, которая ранее блокировала договоренность. Речь идет о пакете займов, предложенном Еврокомиссией, общим объемом €90 млрд, из которых €60 млрд планируется направить непосредственно на поддержку обороны Украины.

Согласно достигнутой договоренности, страны, не входящие в ЕС, но имеющие с Союзом партнерство по вопросам безопасности и обороны (Security and Defence Partnership, SDP), смогут получить доступ к этим средствам для своих оборонных компаний только при условии финансового взноса. В частности, это касается Великобритании, а в перспективе — и Австралии, которая планирует подписать SDP с ЕС в ближайшее время.

В тексте соглашения предусмотрено, что третьи страны должны внести «справедливый и пропорциональный финансовый вклад», размер которого будет зависеть от стоимости контрактов, полученных их производителями вооружений в рамках реализации займов, а также от доли расходов ЕС на обслуживание процентов по заимствованиям. По словам двух дипломатов ЕС, именно эти критерии станут основой для расчета платежей.

Первоначальное предложение Комиссии предусматривало требование, чтобы не менее 65% компонентов закупаемого оборудования происходили из ЕС, Украины или Норвегии. В то же время страны-члены настаивали на гибкости, которая позволила бы Украине закупать и неевропейское вооружение. В итоге согласовано, что при отсутствии европейских аналогов Украина сможет использовать средства для приобретения, в частности, американского оружия.

Ранее ЕС уже применял подобную модель финансового участия для стран, присоединяющихся к программе SAFE (Security Action for Europe). Переговоры с Лондоном по этому механизму ранее зашли в тупик из-за разногласий относительно суммы взноса, которая, по первоначальным оценкам Комиссии, могла составлять от €4 до €6,5 млрд.

После достижения компромисса Европейский парламент планирует провести внеочередную пленарную сессию в Брюсселе 24 февраля — в четвертую годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину — для утверждения пакета займов. Об этом сообщила президент Европарламента Роберта Мецола.

