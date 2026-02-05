  1. В Україні

ЄС вийшов із глухого кута переговорів про €90 млрд фінансової допомоги Україні

11:12, 5 лютого 2026
Євросоюз погодив механізм позик €90 млрд для України і фінансову участь партнерів.
Євросоюз подолав глухий кут у переговорах щодо масштабного пакета позик для України на €90 млрд та узгодив підхід до участі оборонних компаній з третіх країн, зокрема і Великої Британії. Про це повідомляє Euractiv з посиланням на дипломатичні джерела.

Як зазначається, у 4 лютого посли країн ЄС погодили компромісне рішення після тижнів інтенсивних дискусій навколо так званої преференційної європейської клаузули, яка раніше блокувала домовленість. Йдеться про пакет позик, запропонований ЄК, загальним обсягом €90 млрд, з яких €60 млрд планується спрямувати безпосередньо на підтримку оборони України.

За досягнутою домовленістю, країни, що не входять до ЄС, але мають із Союзом партнерство з питань безпеки та оборони (Security and Defence Partnership, SDP), зможуть отримати доступ до цих коштів для своїх оборонних компаній лише за умови фінансового внеску. Зокрема, це стосується Великої Британії, а в перспективі — й Австралії, яка планує підписати SDP з ЄС найближчим часом.

У тексті угоди передбачено, що треті країни повинні зробити «справедливий і пропорційний фінансовий внесок», розмір якого залежатиме від вартості контрактів, отриманих їхніми виробниками озброєнь у межах реалізації позик, а також від частки витрат ЄС на обслуговування відсотків за запозиченнями. За словами двох дипломатів ЄС, саме ці критерії стануть основою для розрахунку платежів.

Первісна пропозиція Комісії передбачала вимогу, щоб щонайменше 65% компонентів закуповуваного обладнання походили з ЄС, України або Норвегії. Водночас країни-члени наполягали на гнучкості, яка дозволила б Україні закуповувати й неєвропейське озброєння. У підсумку погоджено, що у разі відсутності європейських аналогів Україна зможе використовувати кошти для придбання, зокрема, американської зброї.

Раніше ЄС уже застосовував подібну модель фінансової участі для країн, які приєднуються до програми SAFE (Security Action for Europe). Переговори з Лондоном щодо цього механізму раніше зайшли в глухий кут через розбіжності щодо суми внеску, який, за початковими оцінками Комісії, міг становити від €4 до €6,5 млрд.

Після досягнення компромісу Європейський парламент планує провести позачергову пленарну сесію в Брюсселі 24 лютого — у четверту річницю початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну — для затвердження пакета позик. Про це повідомила президентка Європарламенту Роберта Мецола.

