Уменьшение выплат и «потолок» для военных пенсий — противоправны: вывод апелляционного суда

Суд пришел к выводу, что закон о государственном бюджете и постановление Кабмина не могут сужать гарантии, установленные специальным пенсионным законом.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым признаны противоправными действия органа Пенсионного фонда относительно уменьшения военной пенсии путем применения понижающих коэффициентов и ограничения ее максимальным размером в период военного положения.

Суд пришел к выводу, что ни Закон о Государственном бюджете на 2025 год, ни постановление Кабинета Министров не могут изменять или сужать гарантии, установленные специальным пенсионным законодательством для лиц, уволенных с военной службы. Апелляционная инстанция также учла правовые позиции Конституционного Суда Украины и устоявшуюся практику Верховного Суда в подобных спорах.

Обстоятельства дела №620/9774/25

Истец — пенсионер за выслугу лет, который получает пенсию в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц». Он состоит на учете в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черниговской области.

В 2025 году Пенсионный фонд осуществил перерасчет пенсии истца с учетом:

статьи 46 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год»;

постановления Кабинета Министров Украины от 3 января 2025 года № 1, которым предусмотрено применение понижающих коэффициентов к части пенсий, превышающих 10 прожиточных минимумов.

По расчетам Пенсионного фонда, фактический размер пенсии с надбавками составлял более 50 тыс. грн, однако после применения коэффициентов и ограничения максимальным размером выплата была уменьшена примерно до 31 тыс. грн.

Считая такие действия незаконными, пенсионер обратился в суд с требованием:

признать противоправным ограничение пенсии максимальным размером;

признать противоправным применение понижающих коэффициентов;

обязать осуществить выплату пенсии без таких ограничений.

Решение суда первой инстанции

Черниговский окружной административный суд частично удовлетворил иск. Суд признал противоправными действия Пенсионного фонда относительно: применения с 1 марта 2025 года понижающих коэффициентов; ограничения пенсии максимальным размером.

В то же время в части требований, касающихся выплаты пенсии в размере 90 % денежного обеспечения, суд отказал — в связи с отсутствием доказательств наличия спора по этому вопросу.

Аргументы апелляционной жалобы

Пенсионный фонд настаивал, что: статья 46 Закона о Государственном бюджете Украины на 2025 год является действующей и подлежит применению; Кабинет Министров имел полномочия установить порядок выплаты пенсий в период военного положения; суд первой инстанции не учел положения законодательства о максимальном размере пенсий.

Правовая позиция апелляционного суда

Шестой апелляционный административный суд апелляционную жалобу отклонил, согласившись с выводами суда первой инстанции.

Относительно понижающих коэффициентов

Суд отметил:

право на социальную защиту, гарантированное статьей 46 Конституции Украины, не входит в перечень прав, которые могут быть ограничены во время военного положения;

специальный Закон № 2262-XII прямо предусматривает, что изменение условий пенсионного обеспечения военнослужащих возможно исключительно путем внесения изменений в этот закон, а не через закон о бюджете;

закон о Государственном бюджете и подзаконные акты не могут устанавливать дополнительные ограничения, которые противоречат специальному закону.

Апелляционный суд также сослался на практику Конституционного Суда Украины, который неоднократно подчеркивал: законом о бюджете не допускается приостановление или изменение действия других законов.

Относительно максимального размера пенсии

Коллегия судей напомнила, что: положения о «потолке» пенсий для лиц, уволенных с военной службы, уже признавались неконституционными; Конституционный Суд Украины в 2016 и 2022 годах подтвердил, что ограничение максимального размера военных пенсий нарушает сущность социальных гарантий для этой категории лиц.

Следовательно, ограничение пенсии истца максимальным размером в 2025 году суд признал противоправным.

Учет практики Верховного Суда

Апелляционная инстанция отдельно отметила, что ее выводы соответствуют правовым позициям Верховного Суда, изложенным в ряде постановлений 2025 года в подобных спорах относительно применения статьи 46 Закона о Государственном бюджете Украины на 2025 год и постановления Кабинета Министров № 1.

Результат рассмотрения

Апелляционный суд: оставил апелляционную жалобу Пенсионного фонда без удовлетворения; оставил без изменений решение Черниговского окружного административного суда.

Постановление вступило в законную силу с момента принятия и является окончательным, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом административного судопроизводства Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.