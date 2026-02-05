Зменшення виплат та «стеля» для військових пенсій — протиправні: висновок апеляційного суду

Суд дійшов висновку, що закон про держбюджет і постанова Кабміну не можуть звужувати гарантії, встановлені спеціальним пенсійним законом.

Шостий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким визнано протиправними дії органу Пенсійного фонду щодо зменшення військової пенсії шляхом застосування понижуючих коефіцієнтів і обмеження її максимальним розміром у період воєнного стану.

Суд дійшов висновку, що ані Закон про Державний бюджет на 2025 рік, ані постанова Кабміну не можуть змінювати чи звужувати гарантії, встановлені спеціальним пенсійним законодавством для осіб, звільнених з військової служби. Апеляційна інстанція також врахувала правові позиції Конституційного Суду України та усталену практику Верховного Суду у подібних спорах.

Обставини справи №620/9774/25

Позивач — пенсіонер за вислугу років, який отримує пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Він перебуває на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернігівській області.

У 2025 році Пенсійний фонд здійснив перерахунок пенсії позивача з урахуванням:

статті 46 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік»;

постанови Кабінету Міністрів України від 3 січня 2025 року № 1, якою передбачено застосування понижуючих коефіцієнтів до частини пенсій, що перевищують 10 прожиткових мінімумів.

За розрахунками Пенсійного фонду, фактичний розмір пенсії з надбавками становив понад 50 тис. грн, однак після застосування коефіцієнтів і обмеження максимальним розміром виплата була зменшена до приблизно 31 тис. грн.

Вважаючи такі дії незаконними, пенсіонер звернувся до суду з вимогою:

визнати протиправним обмеження пенсії максимальним розміром;

визнати протиправним застосування понижуючих коефіцієнтів;

зобов’язати здійснити виплату пенсії без таких обмежень.

Рішення суду першої інстанції

Чернігівський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов. Суд визнав протиправними дії Пенсійного фонду щодо: застосування з 1 березня 2025 року понижуючих коефіцієнтів; обмеження пенсії максимальним розміром.

Водночас у частині вимог, що стосувалися виплати пенсії у розмірі 90 % грошового забезпечення, суд відмовив — через відсутність доказів наявності спору з цього питання.

Аргументи апеляційної скарги

Пенсійний фонд наполягав, що: стаття 46 Закону про Державний бюджет України на 2025 рік є чинною і підлягає застосуванню; Кабінет Міністрів мав повноваження встановити порядок виплати пенсій у період воєнного стану; суд першої інстанції не врахував положення законодавства про максимальний розмір пенсій.

Правова позиція апеляційного суду

Шостий апеляційний адміністративний суд апеляційну скаргу відхилив, погодившись з висновками суду першої інстанції.

Щодо понижуючих коефіцієнтів

Суд зазначив:

право на соціальний захист, гарантоване статтею 46 Конституції України, не входить до переліку прав, які можуть бути обмежені під час воєнного стану;

спеціальний Закон № 2262-XII прямо передбачає, що зміна умов пенсійного забезпечення військовослужбовців можлива лише шляхом внесення змін до цього закону, а не через закон про бюджет;

закон про Державний бюджет та підзаконні акти не можуть встановлювати додаткові обмеження, які суперечать спеціальному закону.

Апеляційний суд послався також на практику Конституційного Суду України, який неодноразово наголошував: законом про бюджет не допускається зупинення або зміна дії інших законів.

Щодо максимального розміру пенсії

Колегія суддів нагадала, що: положення про «стелю» пенсій для осіб, звільнених з військової служби, вже визнавалися неконституційними; Конституційний Суд України у 2016 та 2022 роках підтвердив, що обмеження максимального розміру військових пенсій порушує сутність соціальних гарантій для цієї категорії осіб.

Відтак обмеження пенсії позивача максимальним розміром у 2025 році суд визнав протиправним.

Урахування практики Верховного Суду

Апеляційна інстанція окремо зазначила, що її висновки відповідають правовим позиціям Верховного Суду, викладеним у низці постанов 2025 року у подібних спорах щодо застосування статті 46 Закону про Державний бюджет України на 2025 рік та постанови Кабінету Міністрів № 1.

Результат розгляду

Апеляційний суд: залишив апеляційну скаргу Пенсійного фонду без задоволення; залишив без змін рішення Чернігівського окружного адміністративного суду.

Постанова набрала законної сили з моменту ухвалення та є остаточною, за винятком випадків, передбачених Кодексом адміністративного судочинства України.

