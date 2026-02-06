Пять необычных профессий, которые реально существуют в Украине — от андрагога до мехатроника

Чем занимаются эти специалисты, где их готовят и почему они нужны современному рынку труда.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине официально насчитывают более 9 тысяч профессий — и значительная часть из них остается вне общественного внимания. Некоторые специальности путают из-за схожих названий, другие кажутся архаичными или, наоборот, звучат так, будто пришли из мира научной фантастики. Государственная служба занятости собрала пять редких профессий, которые реально существуют на украинском рынке труда и имеют четкую профессиональную основу.

Андрагог: образование для тех, кто уже не студент

Название может ввести в заблуждение, но андрагог — не персонаж фентези. Это специалист по обучению взрослых, который разрабатывает образовательные программы и тренинги для людей с жизненным и профессиональным опытом. В отличие от классической педагогики, андрагогика учитывает мотивацию, практические цели и предыдущие знания взрослых слушателей. Такие специалисты имеют педагогическое образование и относятся к группе «другие профессионалы в области обучения» — наряду с лекторами и педагогами-инструкторами.

Энтомолог: наука о насекомых в действии

Энтомологи — это биологи, которые исследуют насекомых: их строение, поведение, роль в природе и влияние на человека. Практическое значение профессии велико — от защиты сельского хозяйства от вредителей до сохранения экосистем и изучения полезных видов. В Украине энтомологов готовят преимущественно биологические и аграрные факультеты. Профессия входит в группу научных «профессионалов» вместе с вирусологами, ихтиологами и териологами.

Клавиатурщик: не про компьютеры

Несмотря на ассоциации с ИТ, клавиатурщик не имеет никакого отношения к компьютерным клавишам. Это квалифицированный рабочий, который собирает, монтирует и ремонтирует клавишные механизмы музыкальных инструментов — фортепиано, роялей, аккордеонов. Профессия требует музыкального слуха и точных технических навыков. Обучение проходят на специализированных курсах и в музыкальных училищах. Клавиатурщики относятся к группе производителей и настройщиков музыкальных инструментов.

Кобзарь: живая традиция, а не только история

Кобзарь — это не только название сборника поэзий Тараса Шевченко и не сугубо исторический образ. Сегодня кобзари — действующие музыканты, которые исполняют думы и исторические песни, аккомпанируя себе на кобзе. Профессия объединяет музыкальное мастерство и культурную миссию — передачу устной традиции. Образование можно получить как в музыкальных заведениях, так и в Стротивском педагогическом профессиональном колледже кобзарского искусства. Профессия входит в группу профессионалов в области музыки.

Мехатроник: инженер современных систем

Название действительно навевает фантастические образы, но мехатроники работают с вполне реальными системами. Это инженеры, которые объединяют механику, электронику, программирование и автоматику. Они проектируют, настраивают и обслуживают сложные технические комплексы — от промышленных роботов до автоматизированных линий. Высшее образование получают по направлению «мехатроника и робототехника». Профессия относится к инженерной группе профессионалов наряду с эргономистами и экспертами по радиационной защите.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.