  1. В Украине

Пять необычных профессий, которые реально существуют в Украине — от андрагога до мехатроника

07:00, 6 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чем занимаются эти специалисты, где их готовят и почему они нужны современному рынку труда.
Пять необычных профессий, которые реально существуют в Украине — от андрагога до мехатроника
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине официально насчитывают более 9 тысяч профессий — и значительная часть из них остается вне общественного внимания. Некоторые специальности путают из-за схожих названий, другие кажутся архаичными или, наоборот, звучат так, будто пришли из мира научной фантастики. Государственная служба занятости собрала пять редких профессий, которые реально существуют на украинском рынке труда и имеют четкую профессиональную основу.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Андрагог: образование для тех, кто уже не студент

Название может ввести в заблуждение, но андрагог — не персонаж фентези. Это специалист по обучению взрослых, который разрабатывает образовательные программы и тренинги для людей с жизненным и профессиональным опытом. В отличие от классической педагогики, андрагогика учитывает мотивацию, практические цели и предыдущие знания взрослых слушателей. Такие специалисты имеют педагогическое образование и относятся к группе «другие профессионалы в области обучения» — наряду с лекторами и педагогами-инструкторами.

Энтомолог: наука о насекомых в действии

Энтомологи — это биологи, которые исследуют насекомых: их строение, поведение, роль в природе и влияние на человека. Практическое значение профессии велико — от защиты сельского хозяйства от вредителей до сохранения экосистем и изучения полезных видов. В Украине энтомологов готовят преимущественно биологические и аграрные факультеты. Профессия входит в группу научных «профессионалов» вместе с вирусологами, ихтиологами и териологами.

Клавиатурщик: не про компьютеры

Несмотря на ассоциации с ИТ, клавиатурщик не имеет никакого отношения к компьютерным клавишам. Это квалифицированный рабочий, который собирает, монтирует и ремонтирует клавишные механизмы музыкальных инструментов — фортепиано, роялей, аккордеонов. Профессия требует музыкального слуха и точных технических навыков. Обучение проходят на специализированных курсах и в музыкальных училищах. Клавиатурщики относятся к группе производителей и настройщиков музыкальных инструментов.

Кобзарь: живая традиция, а не только история

Кобзарь — это не только название сборника поэзий Тараса Шевченко и не сугубо исторический образ. Сегодня кобзари — действующие музыканты, которые исполняют думы и исторические песни, аккомпанируя себе на кобзе. Профессия объединяет музыкальное мастерство и культурную миссию — передачу устной традиции. Образование можно получить как в музыкальных заведениях, так и в Стротивском педагогическом профессиональном колледже кобзарского искусства. Профессия входит в группу профессионалов в области музыки.

Мехатроник: инженер современных систем

Название действительно навевает фантастические образы, но мехатроники работают с вполне реальными системами. Это инженеры, которые объединяют механику, электронику, программирование и автоматику. Они проектируют, настраивают и обслуживают сложные технические комплексы — от промышленных роботов до автоматизированных линий. Высшее образование получают по направлению «мехатроника и робототехника». Профессия относится к инженерной группе профессионалов наряду с эргономистами и экспертами по радиационной защите.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
НБУ изменяет правила игры: новые требования к внутреннему аудиту финкомпаний с 2026 года

Новые стандарты внутреннего аудита, обязательные годовые планы и программа обеспечения качества: жесткие правила от Национального банка для рынка финансов.

Реформа реализации санкционных авто: Верховная Рада инициирует новый механизм продажи Фондом госимущества и АРМА

Продажа по сниженной цене: новый закон о санкционных активах может оставить бюджет без таможенных платежей.

Суд предоставляет лишь право на брак в 16 лет: несовершеннолетняя сама решает, воспользоваться им или нет

Суд не автоматически разрешает несовершеннолетним вступать в брак — каждый случай рассматривается отдельно, оценивая, готов ли ребёнок к браку и соответствует ли он его интересам

Формальная ошибка как процессуальный барьер: Верховный Суд о пределах доступа к кассации

ВС вернул жалобу из-за отсутствия подтверждения уплаты судебного сбора и надлежащего оформления.

Для граждан, потерявших документы из-за войны, упростят подтверждение страхового стажа

Тысячи украинцев, потерявших документы из-за войны, ликвидации предприятий или временной оккупации территорий, смогут по упрощенной процедуре подтвердить свой трудовой стаж для получения пенсии.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]