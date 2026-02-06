П’ять незвичних професій, які реально існують в Україні — від андрагога до мехатроніка

Чим займаються ці фахівці, де їх готують і чому вони потрібні сучасному ринку праці.

В Україні офіційно налічують понад 9 тисяч професій — і значна частина з них лишається поза суспільною увагою. Деякі спеціальності плутають через схожі назви, інші здаються архаїчними або, навпаки, звучать так, ніби прийшли зі світу наукової фантастики. Державна служба зайнятості зібрала п’ять рідкісних професій, які реально існують на українському ринку праці й мають чітке фахове підґрунтя.

Андрагог: освіта для тих, хто вже не студент

Назва може ввести в оману, але андрагог — не персонаж фентезі. Це фахівець із навчання дорослих, який розробляє освітні програми та тренінги для людей із життєвим і професійним досвідом. На відміну від класичної педагогіки, андрагогіка враховує мотивацію, практичні цілі та попередні знання дорослих слухачів. Такі спеціалісти мають педагогічну освіту й належать до групи «інші професіонали в галузі навчання» — поряд із лекторами та педагогами-інструкторами.

Ентомолог: наука про комах у дії

Ентомологи — це біологи, які досліджують комах: їхню будову, поведінку, роль у природі та вплив на людину. Практичне значення професії велике — від захисту сільського господарства від шкідників до збереження екосистем і вивчення корисних видів. В Україні ентомологів готують переважно біологічні та аграрні факультети. Професія входить до групи наукових «професіоналів» разом із вірусологами, іхтіологами та теріологами.

Клавіатурник: не про комп’ютери

Попри асоціації з ІТ, клавіатурник не має жодного стосунку до комп’ютерних клавіш. Це кваліфікований робітник, який збирає, монтує та ремонтує клавішні механізми музичних інструментів — фортепіано, роялів, акордеонів. Професія вимагає музичного слуху й точних технічних навичок. Навчання проходять на спеціалізованих курсах і в музичних училищах. Клавіатурники належать до групи виробників і настроювачів музичних інструментів.

Кобзар: жива традиція, а не лише історія

Кобзар — це не тільки назва збірки поезій Тарас Шевченко і не суто історичний образ. Сьогодні кобзарі — діючі музиканти, які виконують думи та історичні пісні, акомпануючи собі на кобзі. Фах поєднує музичну майстерність і культурну місію — передавання усної традиції. Освіту можна здобути як у музичних закладах, так і в Стрітівський педагогічний фаховий коледж кобзарського мистецтва. Професія входить до групи професіоналів у галузі музики.

Мехатронік: інженер сучасних систем

Назва справді навіює фантастичні образи, але мехатроніки працюють із цілком реальними системами. Це інженери, які поєднують механіку, електроніку, програмування та автоматику. Вони проєктують, налаштовують і обслуговують складні технічні комплекси — від промислових роботів до автоматизованих ліній. Вищу освіту здобувають за напрямом «мехатроніка та робототехніка». Професія належить до інженерної групи професіоналів поряд з ергономістами та експертами з радіаційного захисту.

