Во Львовской области будут судить полицейского и кума таможенника за попытку «прикрыть» пьяное ДТП — ГБР

Правоохранитель оформил протокол не на фактического нарушителя, а на гражданское лицо, чтобы помочь работнику таможни избежать ответственности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области будут судить правоохранителя и кума таможенника, которые пытались «прикрыть» пьяное ДТП работника таможни. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В частности, правоохранитель оформил протокол не на фактического нарушителя, а на гражданское лицо, чтобы помочь работнику таможни избежать ответственности.

По данным следствия, 24 июня 2025 года в Шептицком районе Львовской области работник таможенного органа, находясь за рулем автомобиля Citroen в состоянии алкогольного опьянения, врезался в отбойник. На место ДТП прибыл сотрудник полиции, который зафиксировал нарушение.

Однако правоохранитель согласился «прикрыть» таможенника и оформил административный протокол на его кума, который также прибыл на место происшествия. В результате он подделал два документа — протокол о нарушении правил дорожного движения, повлекшем повреждение имущества, и протокол о повреждении объектов дорожной инфраструктуры.

О подозрении правоохранителю сообщили в октябре 2025 года совместно с Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Правоохранителя будут судить за служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК Украины), а гражданское лицо — за пособничество в совершении этого преступления (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 УК Украины). Санкции статей предусматривают до трех лет ограничения свободы.

Работник таможни, который совершил ДТП, ответственности не избежал — в отношении него составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.