На Львівщині судитимуть поліцейського і кума митника за спробу «прикрити» п’яне ДТП — ДБР

Правоохоронець оформив протокол не на фактичного порушника, а на цивільну особу, щоб допомогти працівнику митниці уникнути відповідальності.

На Львівщині судитимуть правоохоронця і кума митника, які намагалися «прикрити» п’яне ДТП працівника митниці. Про це повідомляє Державне бюро росслідувань.

За даними слідства, 24 червня 2025 року у Шептицькому районі Львівщини працівник митного органу, перебуваючи за кермом автомобіля Citroen у стані алкогольного сп’яніння, врізався у відбійник. На місце ДТП прибув співробітник поліції, який зафіксував порушення.

Однак правоохоронець погодився «прикрити» митника та оформив адміністративний протокол на його кума, який також прибув на місце події. У результаті він підробив два документи — протокол про порушення правил дорожнього руху, що призвело до пошкодження майна, та протокол про пошкодження об’єктів дорожньої інфраструктури.

Про підозру правоохоронцю повідомили у жовтні 2025 року спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Правоохоронця судитимуть за службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України), а цивільного — за пособництво у вчиненні цього злочину (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України). Санкції статей передбачають до трьох років обмеження волі.

Працівник митниці, який скоїв ДТП, не уникнув відповідальності — на нього склали адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна.

