  1. В Україні

На Львівщині судитимуть поліцейського і кума митника за спробу «прикрити» п’яне ДТП — ДБР

07:54, 6 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правоохоронець оформив протокол не на фактичного порушника, а на цивільну особу, щоб допомогти працівнику митниці уникнути відповідальності.
На Львівщині судитимуть поліцейського і кума митника за спробу «прикрити» п’яне ДТП — ДБР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині судитимуть правоохоронця і кума митника, які намагалися «прикрити» п’яне ДТП працівника митниці. Про це повідомляє Державне бюро росслідувань.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Зокрема, правоохоронець оформив протокол не на фактичного порушника, а на цивільну особу, щоб допомогти працівнику митниці уникнути відповідальності.

За даними слідства, 24 червня 2025 року у Шептицькому районі Львівщини працівник митного органу, перебуваючи за кермом автомобіля Citroen у стані алкогольного сп’яніння, врізався у відбійник. На місце ДТП прибув співробітник поліції, який зафіксував порушення.

Однак правоохоронець погодився «прикрити» митника та оформив адміністративний протокол на його кума, який також прибув на місце події. У результаті він підробив два документи — протокол про порушення правил дорожнього руху, що призвело до пошкодження майна, та протокол про пошкодження об’єктів дорожньої інфраструктури.

Про підозру правоохоронцю повідомили у жовтні 2025 року спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Правоохоронця судитимуть за службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України), а цивільного — за пособництво у вчиненні цього злочину (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України). Санкції статей передбачають до трьох років обмеження волі.

Працівник митниці, який скоїв ДТП, не уникнув відповідальності — на нього склали адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДБР

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
НБУ змінює правила гри: нові вимоги до внутрішнього аудиту фінкомпаній з 2026 року

Нові стандарти внутрішнього аудиту, обов’язкові річні плани і програма забезпечення якості: жорсткі правила від Національного Банку для ринку фінансів.

Реформа реалізації санкційних авто: Верховна Рада ініціює новий механізм продажу Фондом держмайна та АРМА

Продаж за зниженою ціною: новий закон про санкційні активи може залишити бюджет без митних платежів.

Суд надає лише право на шлюб у 16 років: неповнолітня сама вирішує, чи скористатися цим правом

Суд не автоматично дозволяє неповнолітнім одружуватися — кожен випадок розглядають окремо, оцінюючи, чи готова дитина до шлюбу та чи відповідає він її інтересам.

Формальна помилка як процесуальний бар’єр: Верховний Суд про межі доступу до касації

ВС повернув скаргу через відсутність підтвердження сплати судового збору та належного оформлення.

Для громадян, які втратили документи через війну, спростять підтвердження страхового стажу

Тисячі українців, які втратили документи через війну, ліквідацію підприємств або тимчасову окупацію територій, зможуть за спрощеною процедурою підтвердити свій трудовий стаж для отримання пенсії.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]