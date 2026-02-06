Избирательные права военных, ВПЛ и жителей ВОТ во время выборов: в Раде определили критические пробелы
5 февраля Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства во время круглого стола сосредоточился на системных проблемах реализации избирательных прав отдельных групп избирателей на будущих послевоенных выборах.
Во время мероприятия было представлено аналитическое исследование, в котором говорится о проблемных вопросах обеспечения избирательных прав военнослужащих, внутренне перемещенных лиц, жителей прифронтовых и временно оккупированных территорий.
Ключевые проблемы, требующие законодательных изменений
По итогам обсуждения участники выделили ряд критических вопросов, которые требуют законодательного урегулирования:
- верификация и актуализация данных Государственного реестра избирателей;
- организация голосования и наблюдения на специальных избирательных участках для военнослужащих, а также по месту их пребывания;
- обеспечение принципов прямого и тайного голосования военнослужащих, возможности реализации ими пассивного избирательного права и производных избирательных прав (участие в работе избирательных комиссий, проведение предвыборной агитации и т. п.);
- оптимизация процедур изменения избирательного адреса и временного изменения места голосования для внутренне перемещенных лиц, граждан из прифронтовых и временно оккупированных территорий;
- развертывание системы избирательной инфраструктуры с учетом потребностей вышеуказанных категорий избирателей;
- уточнение перечня документов, являющихся основанием для получения избирательного бюллетеня;
- ограничение пассивного избирательного права граждан, которые сотрудничали с государством-агрессором и т. д.
В дискуссии относительно проблем голосования военнослужащих, ВПЛ, а также граждан с временно оккупированных и прифронтовых территорий приняли участие народные депутаты, представители Министерства обороны Украины, Министерства по делам ветеранов Украины, Центральной избирательной комиссии, Офиса Военного омбудсмена, а также эксперты и представители международных организаций.
