Избирательные права военных, ВПЛ и жителей ВОТ во время выборов: в Раде определили критические пробелы

Ряд проблемных вопросов требует законодательного урегулирования, говорят специалисты.

5 февраля Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства во время круглого стола сосредоточился на системных проблемах реализации избирательных прав отдельных групп избирателей на будущих послевоенных выборах.

Во время мероприятия было представлено аналитическое исследование, в котором говорится о проблемных вопросах обеспечения избирательных прав военнослужащих, внутренне перемещенных лиц, жителей прифронтовых и временно оккупированных территорий.

Ключевые проблемы, требующие законодательных изменений

По итогам обсуждения участники выделили ряд критических вопросов, которые требуют законодательного урегулирования:

верификация и актуализация данных Государственного реестра избирателей;

организация голосования и наблюдения на специальных избирательных участках для военнослужащих, а также по месту их пребывания;

обеспечение принципов прямого и тайного голосования военнослужащих, возможности реализации ими пассивного избирательного права и производных избирательных прав (участие в работе избирательных комиссий, проведение предвыборной агитации и т. п.);

оптимизация процедур изменения избирательного адреса и временного изменения места голосования для внутренне перемещенных лиц, граждан из прифронтовых и временно оккупированных территорий;

развертывание системы избирательной инфраструктуры с учетом потребностей вышеуказанных категорий избирателей;

уточнение перечня документов, являющихся основанием для получения избирательного бюллетеня;

ограничение пассивного избирательного права граждан, которые сотрудничали с государством-агрессором и т. д.

В дискуссии относительно проблем голосования военнослужащих, ВПЛ, а также граждан с временно оккупированных и прифронтовых территорий приняли участие народные депутаты, представители Министерства обороны Украины, Министерства по делам ветеранов Украины, Центральной избирательной комиссии, Офиса Военного омбудсмена, а также эксперты и представители международных организаций.

