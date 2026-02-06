  1. В Украине

Избирательные права военных, ВПЛ и жителей ВОТ во время выборов: в Раде определили критические пробелы

10:18, 6 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ряд проблемных вопросов требует законодательного урегулирования, говорят специалисты.
Избирательные права военных, ВПЛ и жителей ВОТ во время выборов: в Раде определили критические пробелы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

5 февраля Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства во время круглого стола сосредоточился на системных проблемах реализации избирательных прав отдельных групп избирателей на будущих послевоенных выборах.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Во время мероприятия было представлено аналитическое исследование, в котором говорится о проблемных вопросах обеспечения избирательных прав военнослужащих, внутренне перемещенных лиц, жителей прифронтовых и временно оккупированных территорий.

Ключевые проблемы, требующие законодательных изменений

По итогам обсуждения участники выделили ряд критических вопросов, которые требуют законодательного урегулирования:

  • верификация и актуализация данных Государственного реестра избирателей;
  • организация голосования и наблюдения на специальных избирательных участках для военнослужащих, а также по месту их пребывания;
  • обеспечение принципов прямого и тайного голосования военнослужащих, возможности реализации ими пассивного избирательного права и производных избирательных прав (участие в работе избирательных комиссий, проведение предвыборной агитации и т. п.);
  • оптимизация процедур изменения избирательного адреса и временного изменения места голосования для внутренне перемещенных лиц, граждан из прифронтовых и временно оккупированных территорий;
  • развертывание системы избирательной инфраструктуры с учетом потребностей вышеуказанных категорий избирателей;
  • уточнение перечня документов, являющихся основанием для получения избирательного бюллетеня;
  • ограничение пассивного избирательного права граждан, которые сотрудничали с государством-агрессором и т. д.

В дискуссии относительно проблем голосования военнослужащих, ВПЛ, а также граждан с временно оккупированных и прифронтовых территорий приняли участие народные депутаты, представители Министерства обороны Украины, Министерства по делам ветеранов Украины, Центральной избирательной комиссии, Офиса Военного омбудсмена, а также эксперты и представители международных организаций.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины военные выборы ВПЛ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дилемма для фермера: Верховный Суд о границах гражданского и хозяйственного судопроизводства

Суд определил юрисдикцию в спорах о возмещении ущерба юридическими лицами.

НБУ изменяет правила игры: новые требования к внутреннему аудиту финкомпаний с 2026 года

Новые стандарты внутреннего аудита, обязательные годовые планы и программа обеспечения качества: жесткие правила от Национального банка для рынка финансов.

Реформа реализации санкционных авто: Верховная Рада инициирует новый механизм продажи Фондом госимущества и АРМА

Продажа по сниженной цене: новый закон о санкционных активах может оставить бюджет без таможенных платежей.

Суд предоставляет лишь право на брак в 16 лет: несовершеннолетняя сама решает, воспользоваться им или нет

Суд не автоматически разрешает несовершеннолетним вступать в брак — каждый случай рассматривается отдельно, оценивая, готов ли ребёнок к браку и соответствует ли он его интересам

Формальная ошибка как процессуальный барьер: Верховный Суд о пределах доступа к кассации

ВС вернул жалобу из-за отсутствия подтверждения уплаты судебного сбора и надлежащего оформления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]