Виборчі права військових, ВПО та мешканців ТОТ під час виборів: у Раді визначили критичні прогалини

Низка проблемних питань потребує законодавчого врегулювання, кажуть фахівці.

5 лютого Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування під час круглого столу зосередився на системних проблемах реалізації виборчих прав окремих груп виборців на майбутніх повоєнних виборах.

Під час заходу було презентовано аналітичне дослідження у якому йдеться про проблемні питання щодо гарантування виборчих прав військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб, мешканців прифронтових та тимчасово окупованих територій.

Ключові проблеми, що потребують законодавчих змін

За підсумками обговорення учасники виокремили низку критичних питань, які потребують законодавчого врегулювання:

верифікація та актуалізація даних Державного реєстру виборців;

організація голосування та спостереження на спеціальних виборчих дільницях для військовослужбовців, а також за місцем їхнього перебування;

забезпечення принципів прямого та таємного голосування військовослужбовців, можливості реалізації ними пасивного виборчого права та похідних виборчих прав (участь у роботі виборчих комісій, проведення передвиборної агітації тощо);

оптимізація процедур зміни виборчої адреси та тимчасової зміни місця голосування для внутрішньо переміщених осіб, громадян з прифронтових та тимчасово окупованих територій;

розгортання системи виборчої інфраструктури з урахуванням потреб вищезазначених категорій виборців;

уточнення переліку документів, які є підставою для отримання виборчого бюлетеня;

обмеження пасивного виборчого права громадян, які співпрацювали з державою-агресором тощо.

У дискусії щодо проблем голосування військовослужбовців, ВПО, а також громадян з тимчасово окупованих і прифронтових територій взяли участь народні депутати, представники Міністерства оборони України, Міністерства у справах ветеранів України, Центральної виборчої комісії, Офісу Військового омбудсмена, а також експерти та представники міжнародних організацій.

