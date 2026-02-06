В Украину снова придет похолодание — когда вернутся морозы -22

В настоящее время в Украине сильные морозы отступили, а Атлантика засыпает Украину снегом.

В пятницу, 6 февраля, в Украине сохранятся сложные погодные условия. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, сильные морозы пока отступили, влажная и более теплая Атлантика засыпает Украину снегом, ветер из-за противостояния восточного антициклона и западной циклоничности усиливается, температура воздуха местами уже показывает небольшие «плюсы».

Диденко подчеркнула, что сегодня ожидается снег и мокрый снег, на западе и юге местами с дождем. На востоке существенных осадков не прогнозируется.

Температура воздуха по стране составит -2…+7 градусов, на западе и юге -1…+3, а в Закарпатье и в Крыму +2…+8 градусов.

В столице 6 февраля ожидается периодический снег и сильный юго-восточный ветер. Температура днем -3…-6 градусов. Синоптики предупреждают, что из-за ветра ощущение холода будет сильнее.

Когда ожидать похолодание

«В дальнейшем в Украине будет сравнительно теплее, хотя и с осадками. С 9 по 11 февраля ожидается похолодание, снова антициклон», — заявила она.

На погодной карте Укргидрометцентра на 9 февраля видно, что ночные морозы в Украине местами составят минус 22°.

