  1. В Україні

В Україні знову прийде похолодання — коли повернуться морози -22

08:48, 6 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Наразі в Україні сильні морози відступили, а Атлантика посипає Україну снігом.
В Україні знову прийде похолодання — коли повернуться морози -22
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У п’ятницю, 6 лютого, в Україні збережуться складні погодні умови. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

За її словами, сильні морози поки що відступили, волога та тепліша Атлантика посипає Україну снігом, вітер від протистояння східного антициклону та західної циклонічності посилюється, температура повітря подекуди вже показує маленькі «плюси».

Діденко підкреслила, що сьогодні очікується сніг та мокрий сніг, на заході та півдні місцями з дощем. На сході істотних опадів не передбачається.

Температура повітря по країні становитиме -2…+7 градусів, на заході та півдні -1…+3, а на Закарпатті та в Криму +2…+8 градусів.

У столиці 6 лютого очікується періодичний сніг та сильний південно-східний вітер. Температура вдень -3…-6 градусів. Синоптики попереджають, що через вітер відчуття холоду буде сильніше.

Коли очікувати похолодання

«Надалі в Україні порівняно тепліше, хоча й з опадами. З 9 по 11 лютого очікується похолодання, знову антициклон», - заявила вона.

На погодній мапі Укргідрометцентру на 9 лютого видно, що нічні морози в Україні місцями сягнуть мінус 22°.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прогноз погоди погода

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дилема для фермера: Верховний Суд про межі цивільного та господарського судочинства

Суд визначив юрисдикцію у спорах про відшкодування шкоди юридичними особами.

НБУ змінює правила гри: нові вимоги до внутрішнього аудиту фінкомпаній з 2026 року

Нові стандарти внутрішнього аудиту, обов’язкові річні плани і програма забезпечення якості: жорсткі правила від Національного Банку для ринку фінансів.

Реформа реалізації санкційних авто: Верховна Рада ініціює новий механізм продажу Фондом держмайна та АРМА

Продаж за зниженою ціною: новий закон про санкційні активи може залишити бюджет без митних платежів.

Суд надає лише право на шлюб у 16 років: неповнолітня сама вирішує, чи скористатися цим правом

Суд не автоматично дозволяє неповнолітнім одружуватися — кожен випадок розглядають окремо, оцінюючи, чи готова дитина до шлюбу та чи відповідає він її інтересам.

Формальна помилка як процесуальний бар’єр: Верховний Суд про межі доступу до касації

ВС повернув скаргу через відсутність підтвердження сплати судового збору та належного оформлення.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]