В Україні знову прийде похолодання — коли повернуться морози -22

Наразі в Україні сильні морози відступили, а Атлантика посипає Україну снігом.

У п’ятницю, 6 лютого, в Україні збережуться складні погодні умови. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, сильні морози поки що відступили, волога та тепліша Атлантика посипає Україну снігом, вітер від протистояння східного антициклону та західної циклонічності посилюється, температура повітря подекуди вже показує маленькі «плюси».

Діденко підкреслила, що сьогодні очікується сніг та мокрий сніг, на заході та півдні місцями з дощем. На сході істотних опадів не передбачається.

Температура повітря по країні становитиме -2…+7 градусів, на заході та півдні -1…+3, а на Закарпатті та в Криму +2…+8 градусів.

У столиці 6 лютого очікується періодичний сніг та сильний південно-східний вітер. Температура вдень -3…-6 градусів. Синоптики попереджають, що через вітер відчуття холоду буде сильніше.

Коли очікувати похолодання

«Надалі в Україні порівняно тепліше, хоча й з опадами. З 9 по 11 лютого очікується похолодання, знову антициклон», - заявила вона.

На погодній мапі Укргідрометцентру на 9 лютого видно, що нічні морози в Україні місцями сягнуть мінус 22°.

