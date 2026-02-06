Билеты на поезд — как на самолет: Укрзализныця хочет внедрить динамические цены на СВ и Интерсити

Билеты будут зависеть от дня, сезона и спроса — такой же подход используют авиалинии.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

«Укрзализныця» совместно с Министерством развития громад и территорий Украины подготовили проект изменений к правилам и тарифам пассажирских перевозок. Документ предусматривает внедрение динамического ценообразования для билетов премиум-сегмента.

Как отмечают в УЗ, инициатива обоснована условиями полномасштабной войны: железнодорожная инфраструктура и подвижной состав регулярно подвергаются обстрелам, а компания несет дополнительные расходы на безопасность, восстановление и защиту пассажиров.

В настоящее время изменения вынесены на 30-дневное онлайн-обсуждение. В течение этого периода заинтересованные стороны могут подать замечания и предложения в электронном формате.

Динамические цены — только для премиум-сегмента

Проект предусматривает изменение подхода к формированию стоимости билетов в вагонах СВ (люкс) и 1 классе поездов «Интерсити» во внутреннем сообщении.

В то же время стоимость проезда в плацкарте, купе и 2 классе «Интерсити» во внутреннем сообщении изменяться не будет.

Стоимость билета будет зависеть от периода года, дня недели, даты приобретения и, в перспективе после внедрения соответствующих ИТ-доработок, от реального уровня заполняемости поезда. Аналогичный подход к формированию стоимости билетов применяется в большинстве европейских железнодорожных компаний. Его же используют авиалинии.

Например, если пассажир покупает билет на поезд из Киева во Львов в первый понедельник февраля — непиковый период — и делает это за 20 дней до поездки, стоимость билета в вагоне СВ будет ниже, чем если билет на этот же поезд купить в июле — пиковый период — в пятницу, когда спрос высокий и осталось последнее место в вагоне.

Международные поезда

Отдельно предлагается проиндексировать тарифы на СВ (люкс) в международных поездах — ориентировочно на 20% с апреля. В «Укрзалізниці» объясняют это стабильно высоким и неудовлетворенным спросом именно на эти места. Для других классов в международном сообщении повышение не планируется.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.