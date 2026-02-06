  1. В Украине

Билеты на поезд — как на самолет: Укрзализныця хочет внедрить динамические цены на СВ и Интерсити

10:00, 6 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Билеты будут зависеть от дня, сезона и спроса — такой же подход используют авиалинии.
Билеты на поезд — как на самолет: Укрзализныця хочет внедрить динамические цены на СВ и Интерсити
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

«Укрзализныця» совместно с Министерством развития громад и территорий Украины подготовили проект изменений к правилам и тарифам пассажирских перевозок. Документ предусматривает внедрение динамического ценообразования для билетов премиум-сегмента.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Как отмечают в УЗ, инициатива обоснована условиями полномасштабной войны: железнодорожная инфраструктура и подвижной состав регулярно подвергаются обстрелам, а компания несет дополнительные расходы на безопасность, восстановление и защиту пассажиров.

В настоящее время изменения вынесены на 30-дневное онлайн-обсуждение. В течение этого периода заинтересованные стороны могут подать замечания и предложения в электронном формате.

Динамические цены — только для премиум-сегмента

Проект предусматривает изменение подхода к формированию стоимости билетов в вагонах СВ (люкс) и 1 классе поездов «Интерсити» во внутреннем сообщении.

В то же время стоимость проезда в плацкарте, купе и 2 классе «Интерсити» во внутреннем сообщении изменяться не будет.

Стоимость билета будет зависеть от периода года, дня недели, даты приобретения и, в перспективе после внедрения соответствующих ИТ-доработок, от реального уровня заполняемости поезда. Аналогичный подход к формированию стоимости билетов применяется в большинстве европейских железнодорожных компаний. Его же используют авиалинии.

Например, если пассажир покупает билет на поезд из Киева во Львов в первый понедельник февраля — непиковый период — и делает это за 20 дней до поездки, стоимость билета в вагоне СВ будет ниже, чем если билет на этот же поезд купить в июле — пиковый период — в пятницу, когда спрос высокий и осталось последнее место в вагоне.

Международные поезда

Отдельно предлагается проиндексировать тарифы на СВ (люкс) в международных поездах — ориентировочно на 20% с апреля. В «Укрзалізниці» объясняют это стабильно высоким и неудовлетворенным спросом именно на эти места. Для других классов в международном сообщении повышение не планируется.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Укрзализныця

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дилемма для фермера: Верховный Суд о границах гражданского и хозяйственного судопроизводства

Суд определил юрисдикцию в спорах о возмещении ущерба юридическими лицами.

НБУ изменяет правила игры: новые требования к внутреннему аудиту финкомпаний с 2026 года

Новые стандарты внутреннего аудита, обязательные годовые планы и программа обеспечения качества: жесткие правила от Национального банка для рынка финансов.

Реформа реализации санкционных авто: Верховная Рада инициирует новый механизм продажи Фондом госимущества и АРМА

Продажа по сниженной цене: новый закон о санкционных активах может оставить бюджет без таможенных платежей.

Суд предоставляет лишь право на брак в 16 лет: несовершеннолетняя сама решает, воспользоваться им или нет

Суд не автоматически разрешает несовершеннолетним вступать в брак — каждый случай рассматривается отдельно, оценивая, готов ли ребёнок к браку и соответствует ли он его интересам

Формальная ошибка как процессуальный барьер: Верховный Суд о пределах доступа к кассации

ВС вернул жалобу из-за отсутствия подтверждения уплаты судебного сбора и надлежащего оформления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]