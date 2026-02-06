Квитки на поїзд — як на літак: Укрзалізниця хоче запровадити динамічні ціни на СВ та Інтерсіті

Квитки залежатимуть від дня, сезону й попиту – такий же підхід використовують авіалінії.

Укрзалізниця спільно з Міністерство розвитку громад та територій України підготували проєкт змін до правил і тарифів пасажирських перевезень. Документ передбачає запровадження динамічного ціноутворення для квитків преміумсегмента.

Як вказують в УЗ, ініціатива обґрунтовується умовами повномасштабної війни: залізнична інфраструктура та рухомий склад регулярно зазнають обстрілів, а компанія несе додаткові витрати на безпеку, відновлення та захист пасажирів.

Наразі зміни винесені на 30-денне онлайн-обговорення. Протягом цього періоду зацікавлені сторони можуть подати зауваження і пропозиції в електронному форматі.

Динамічні ціни — лише для преміумсегмента

Проєкт передбачає зміну підходу до формування вартості квитків у вагонах СВ (люкс) та 1 класі поїздів «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні.

Водночас вартість проїзду в плацкарті, купе та 2 класі «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні змінюватися не буде.

Вартість квитка залежатиме від періоду року, дня тижня, дати придбання та, в перспективі після впровадження відповідних ІТ допрацювань, від реального рівня заповненості поїзда. Аналогічний підхід до формування вартості квитків застосовується в більшості європейських залізничних компаній. Його ж використовують авіалінії.

Наприклад, якщо пасажир купує квиток на поїзд з Києва до Львова в перший понеділок лютого — непіковий період — і робить це за 20 днів до поїздки, вартість квитка у вагоні СВ буде нижчою, ніж якщо квиток на цей самий поїзд купити в липні — піковий період — у п’ятницю, коли попит високий, і залишилося останнє місце у вагоні.

Міжнародні поїзди

Окремо пропонується проіндексувати тарифи на СВ (люкс) у міжнародних поїздах — орієнтовно на 20% з квітня. В «Укрзалізниці» пояснюють це стабільно високим і незадоволеним попитом саме на ці місця. Для інших класів у міжнародному сполученні підвищення не планується.

