САП и НАБУ завершили расследование хищения 246 млн грн на системе «Дзвин» для ВСУ

САП и НАБУ завершили расследование дела о хищении 246 млн грн при создании системы «Дзвин» для ВСУ.

Фото: GettyImages

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины завершили следствие по делу о масштабной коррупции в оборонной сфере, связанной с созданием автоматизированной системы Центра оперативного управления Вооружёнными Силами Украины «Дзвин». По данным следствия, государству причинён ущерб более чем на 246 млн грн.

Среди подозреваемых — бывшие высокопоставленные должностные лица Генерального штаба ВСУ и руководитель частной компании:

экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ (генерал-лейтенант);

бывший начальник войск связи ВСУ (генерал-майор);

экс-начальник управления развития автоматизации Генштаба ВСУ (полковник);

директор частного общества — главный исполнитель контракта.

По материалам производства, в 2016 году Министерство обороны Украины заключило контракт на разработку системы с компанией, которая не имела опыта создания ни систем управления войсками, ни специализированного программного обеспечения. В течение четырёх лет опытно-конструкторских работ Минобороны перечислило исполнителю более 600 млн грн, из которых при разработке ПО и корректировке документации было похищено более трети средств, указывают в САП.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.