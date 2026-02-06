  1. В Украине

САП и НАБУ завершили расследование хищения 246 млн грн на системе «Дзвин» для ВСУ

11:29, 6 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
САП и НАБУ завершили расследование дела о хищении 246 млн грн при создании системы «Дзвин» для ВСУ.
САП и НАБУ завершили расследование хищения 246 млн грн на системе «Дзвин» для ВСУ
Фото: GettyImages
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины завершили следствие по делу о масштабной коррупции в оборонной сфере, связанной с созданием автоматизированной системы Центра оперативного управления Вооружёнными Силами Украины «Дзвин». По данным следствия, государству причинён ущерб более чем на 246 млн грн.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Среди подозреваемых — бывшие высокопоставленные должностные лица Генерального штаба ВСУ и руководитель частной компании:

  • экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ (генерал-лейтенант);
  • бывший начальник войск связи ВСУ (генерал-майор);
  • экс-начальник управления развития автоматизации Генштаба ВСУ (полковник);
  • директор частного общества — главный исполнитель контракта.

По материалам производства, в 2016 году Министерство обороны Украины заключило контракт на разработку системы с компанией, которая не имела опыта создания ни систем управления войсками, ни специализированного программного обеспечения. В течение четырёх лет опытно-конструкторских работ Минобороны перечислило исполнителю более 600 млн грн, из которых при разработке ПО и корректировке документации было похищено более трети средств, указывают в САП.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НАБУ деньги САП ВСУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет по вопросам цифровой трансформации рассмотрит законопроект о добропорядочности в Нацполиции

Законопроект декларирует добропорядочность как принцип службы в полиции, однако эксперты указывают на правовые коллизии и риски для действующих полицейских.

Дилемма для фермера: Верховный Суд о границах гражданского и хозяйственного судопроизводства

Суд определил юрисдикцию в спорах о возмещении ущерба юридическими лицами.

НБУ изменяет правила игры: новые требования к внутреннему аудиту финкомпаний с 2026 года

Новые стандарты внутреннего аудита, обязательные годовые планы и программа обеспечения качества: жесткие правила от Национального банка для рынка финансов.

Реформа реализации санкционных авто: Верховная Рада инициирует новый механизм продажи Фондом госимущества и АРМА

Продажа по сниженной цене: новый закон о санкционных активах может оставить бюджет без таможенных платежей.

Суд предоставляет лишь право на брак в 16 лет: несовершеннолетняя сама решает, воспользоваться им или нет

Суд не автоматически разрешает несовершеннолетним вступать в брак — каждый случай рассматривается отдельно, оценивая, готов ли ребёнок к браку и соответствует ли он его интересам

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]