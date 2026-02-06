  1. В Україні

САП і НАБУ завершили розслідування розкрадання 246 млн грн на системі «Дзвін» для ЗСУ

11:29, 6 лютого 2026
САП і НАБУ завершили розслідування справи про розкрадання 246 млн грн під час створення системи «Дзвін» для ЗСУ.
Фото: GettyImages
Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України завершили слідство у справі про масштабну корупцію в оборонній сфері, пов’язану зі створенням автоматизованої системи Центру оперативного керівництва Збройних Сил України «Дзвін». За даними слідства, державі завдано збитків на понад 246 млн грн.

Серед підозрюваних — колишні високопосадовці Генерального штабу ЗСУ та керівник приватної компанії:

  • ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ (генерал-лейтенант);
  • колишній начальник військ зв’язку ЗСУ (генерал-майор);
  • ексначальник управління розвитку автоматизації Генштабу ЗСУ (полковник);
  • директор приватного товариства — головний виконавець контракту.

За матеріалами провадження, у 2016 році Міністерство оборони України уклало контракт на розробку системи з компанією, яка не мала досвіду створення ні систем управління військами, ні спеціалізованого програмного забезпечення. Протягом чотирьох років дослідно-конструкторських робіт Міноборони перерахувало виконавцю понад 600 млн грн, з яких під час розробки ПЗ та коригування документації було розкрадено понад третину коштів, вказують у САП.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

