  1. В Украине

Кабмин ввел для иностранцев новые требования по обмену видов на временное проживание

12:41, 6 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Иностранцам и лицам без гражданства с видами на временное проживание необходимо своевременно обменять документы.
Кабмин ввел для иностранцев новые требования по обмену видов на временное проживание
Фото: dmsu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство приняло постановление от 5 февраля 2026 года № 141 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 21 октября 2022 г. № 1202». Об этом сообщила Государственная миграционная служба Украины.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно этим изменениям, иностранцы и лица без гражданства, документированные видами на временное проживание, срок обмена которых наступил после 24 февраля 2022 года, кроме граждан Российской Федерации, обязаны в установленном законодательством порядке подать документы для обмена таких видов на временное или постоянное проживание в течение 3 месяцев со дня вступления постановления в силу.

«Иностранцы и лица без гражданства (в том числе граждане Российской Федерации), документированные видами на временное проживание, срок обмена по которым еще не наступил, могут обратиться за таким обменом не позднее последнего дня срока действия вида на временное проживание при наличии определенных законодательством оснований», — заявили в ГМС.

В постановлении указано, что документ вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины иностранец

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет по вопросам цифровой трансформации рассмотрит законопроект о добропорядочности в Нацполиции

Законопроект декларирует добропорядочность как принцип службы в полиции, однако эксперты указывают на правовые коллизии и риски для действующих полицейских.

Дилемма для фермера: Верховный Суд о границах гражданского и хозяйственного судопроизводства

Суд определил юрисдикцию в спорах о возмещении ущерба юридическими лицами.

НБУ изменяет правила игры: новые требования к внутреннему аудиту финкомпаний с 2026 года

Новые стандарты внутреннего аудита, обязательные годовые планы и программа обеспечения качества: жесткие правила от Национального банка для рынка финансов.

Реформа реализации санкционных авто: Верховная Рада инициирует новый механизм продажи Фондом госимущества и АРМА

Продажа по сниженной цене: новый закон о санкционных активах может оставить бюджет без таможенных платежей.

Суд предоставляет лишь право на брак в 16 лет: несовершеннолетняя сама решает, воспользоваться им или нет

Суд не автоматически разрешает несовершеннолетним вступать в брак — каждый случай рассматривается отдельно, оценивая, готов ли ребёнок к браку и соответствует ли он его интересам

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]