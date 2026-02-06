Кабмин ввел для иностранцев новые требования по обмену видов на временное проживание

Иностранцам и лицам без гражданства с видами на временное проживание необходимо своевременно обменять документы.

Правительство приняло постановление от 5 февраля 2026 года № 141 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 21 октября 2022 г. № 1202». Об этом сообщила Государственная миграционная служба Украины.

Согласно этим изменениям, иностранцы и лица без гражданства, документированные видами на временное проживание, срок обмена которых наступил после 24 февраля 2022 года, кроме граждан Российской Федерации, обязаны в установленном законодательством порядке подать документы для обмена таких видов на временное или постоянное проживание в течение 3 месяцев со дня вступления постановления в силу.

«Иностранцы и лица без гражданства (в том числе граждане Российской Федерации), документированные видами на временное проживание, срок обмена по которым еще не наступил, могут обратиться за таким обменом не позднее последнего дня срока действия вида на временное проживание при наличии определенных законодательством оснований», — заявили в ГМС.

В постановлении указано, что документ вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

