Кабмін запровадив для іноземців нові вимоги щодо обміну посвідок на тимчасове проживання

Іноземцям та особам без громадянства з посвідками на тимчасове проживання потрібно вчасно обміняти документи.

Фото: dmsu.gov.ua

Уряд прийняв постанову від 5 лютого 2026 №141 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2022 р. №1202». Про це повідомила Державна міграційна служба України.

Згідно цих змін іноземці та особи без громадянства, які документовані посвідками на тимчасове проживання, строк обміну яких настав після 24 лютого 2022 року, крім громадян Російської Федерації, зобов’язані в установленому законодавством порядку подати документи для обміну таких посвідок на тимчасове чи постійне проживання протягом 3 місяців з дня набрання чинності постановою.

«Іноземці та особи без громадянства (в тому числі громадяни Російської Федерації), які документовані посвідками на тимчасове проживання, строк обміну за яким ще не настав, можуть звернутися за таким обміном не пізніше останнього для строку дії посвідки на тимчасове проживання, за наявності визначених законодавством підстав», - заявили у ДМС.

У постанові сказано, що документ набирає чинності через три місяці з дня її опублікування.

