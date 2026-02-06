Взрыв авто в Одессе: погиб 21-летний водитель, СБУ расследует как теракт

СБУ квалифицирует взрыв как теракт, уже открыто уголовное производство.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевском районе Одессы 6 февраля прогремел взрыв. Как рассказали в полиции, взорвалась Toyota, 21-летний водитель погиб на месте.

Инцидент произошел в пять утра возле жилого дома на Академика Королева.

В СБУ позже сообщили, что взрыв автомобиля в Одессе квалифицировали как террористический акт и уже открыли соответствующее уголовное производство.

По данным издания "Думская", погибший был сержантом-кинологом пограничной службы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.