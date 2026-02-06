Вибух авто в Одесі: загинув 21-річний водій, СБУ розслідує як теракт
14:11, 6 лютого 2026
СБУ кваліфікує вибух як теракт, вже відкрито кримінальне провадження.
фото: поліція
У Київському районі Одеси 6 лютого пролунав вибух. Як розповіли у поліції, вибухнула Toyota, 21-річний водій загинув на місці.
Інцидент стався о п'ятій ранку біля житлового будинку на Академіка Корольова.
У СБУ пізніше повідомили, що вибух автомобіля в Одесі кваліфікували як терористичний акт та вже відкрили відповідне кримінальне провадження.
За даними видання "Думська", загиблий був сержантом-кінологом прикордонної служби.
