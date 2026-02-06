Вибух авто в Одесі: загинув 21-річний водій, СБУ розслідує як теракт

СБУ кваліфікує вибух як теракт, вже відкрито кримінальне провадження.

фото: поліція

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Київському районі Одеси 6 лютого пролунав вибух. Як розповіли у поліції, вибухнула Toyota, 21-річний водій загинув на місці.

Інцидент стався о п'ятій ранку біля житлового будинку на Академіка Корольова.

У СБУ пізніше повідомили, що вибух автомобіля в Одесі кваліфікували як терористичний акт та вже відкрили відповідне кримінальне провадження.

За даними видання "Думська", загиблий був сержантом-кінологом прикордонної служби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.