  1. В Україні

Вибух авто в Одесі: загинув 21-річний водій, СБУ розслідує як теракт

14:11, 6 лютого 2026
СБУ кваліфікує вибух як теракт, вже відкрито кримінальне провадження.
Вибух авто в Одесі: загинув 21-річний водій, СБУ розслідує як теракт
фото: поліція
У Київському районі Одеси 6 лютого пролунав вибух. Як розповіли у поліції, вибухнула Toyota, 21-річний водій загинув на місці.

Інцидент стався о п'ятій ранку біля житлового будинку на Академіка Корольова.

У СБУ пізніше повідомили, що вибух автомобіля в Одесі кваліфікували як терористичний акт та вже відкрили відповідне кримінальне провадження.

За даними видання "Думська", загиблий був сержантом-кінологом прикордонної служби.

