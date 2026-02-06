  1. В Украине

Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил по сбитию «шахедов» и поручил срочные решения

14:14, 6 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По словам Президента, решения для повышения эффективности ПВО должны быть внедрены немедленно.
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил по сбитию «шахедов» и поручил срочные решения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский заявил о неудовлетворительной работе Воздушных сил ВСУ по сбитию «шахедов» и поручил срочные меры для улучшения защиты. Об этом Глава государства отметил после ежедневного селекторного совещания.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

По итогам заседания определили решения, которые должны быть немедленно внедрены для повышения эффективности сбития вражеских беспилотников.

«Считаю неудовлетворительной работу Воздушных сил в части регионов Украины, и обсудили с командующим Воздушных сил и министром обороны Украины, какие решения должны быть немедленно имплементированы для более эффективного сбития «шахедов», — подчеркнул Президент.

Отдельно рассмотрели вопросы восстановления энергетики и поддержки населения в Харьковской области. Сложной остается ситуация в Киеве: более 1200 жилых домов в разных районах столицы до сих пор без отопления.

Президент подчеркнул необходимость усиления помощи жителям этих домов и поручил привлечь цифровые инструменты для оперативного определения и анализа потребностей людей и общин в режиме реального времени.

Руководитель «Укрзализницы» Александр Перцовский доложил о последствиях российских ударов по логистике. По его словам, атаки не прекращаются ни одного дня, а в январе зафиксировали существенный рост ударов именно по железнодорожной инфраструктуре. Президент поблагодарил железнодорожников за быстрое восстановление поврежденных объектов и обеспечение бесперебойной работы железной дороги.

Министерство внутренних дел проинформировало о привлечении необходимых сил к восстановительным работам и функционированию пунктов поддержки и обогрева. Министр энергетики доложил о графиках ввода в эксплуатацию объектов когенерации.

Премьер-министр Юлия Свириденко отчиталась о выполнении правительственных программ помощи, в частности программы с тепловыми пакетами. По словам Президента, эту программу планируют расширить.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

президент Владимир Зеленский шахеды ПВО воздушная тревога

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Внос нерезидента в дополнительный капитал ТОВ в виде оборудования: налоговые последствия и подход ДНС

Взнос в дополнительный капитал становится зоной повышенного налогового внимания: налоговая служба назвала критерии налогообложения

ЕИБ выделяет Украине €52 млн на систему 112: Зеленский внес законопроект

Украина ратифицирует финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком по внедрению системы экстренной помощи по номеру 112.

Комитет по вопросам цифровой трансформации рассмотрит законопроект о добропорядочности в Нацполиции

Законопроект декларирует добропорядочность как принцип службы в полиции, однако эксперты указывают на правовые коллизии и риски для действующих полицейских.

Дилемма для фермера: Верховный Суд о границах гражданского и хозяйственного судопроизводства

Суд определил юрисдикцию в спорах о возмещении ущерба юридическими лицами.

НБУ изменяет правила игры: новые требования к внутреннему аудиту финкомпаний с 2026 года

Новые стандарты внутреннего аудита, обязательные годовые планы и программа обеспечения качества: жесткие правила от Национального банка для рынка финансов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]