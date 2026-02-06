Внос нерезидента в дополнительный капитал ТОВ в виде оборудования: налоговые последствия и подход ДНС

Взнос в дополнительный капитал становится зоной повышенного налогового внимания: налоговая служба назвала критерии налогообложения

Один из основных факторов развития украинской экономики — это иностранные инвестиции, даже несмотря на повышенные риски и сложный процесс гармонизации финансового рынка с правом ЕС. Сегодня бизнес с привлечением иностранного капитала стоит на пересечении национального регулирования и международных стандартов и довольно часто нуждается в поддержке и вспомогательных разъяснениях для деятельности в «рамках» Закона. Государственная налоговая служба в одной из последних ИНК № 533/ИНК/99-00-21-02-02 от 26.01.2026 фактически объяснила, как налоговики будут смотреть на взносы в дополнительный капитал и право на НДС-кредит при импорте оборудования от нерезидента.

Нерезидент — участник ООО делает взнос в дополнительный капитал в виде дорогостоящего оборудования — бизнес в выигрыше, а вот как быть с налогами? Будет ли такой взнос налогооблагаемым доходом ООО, находящегося на общей системе налогообложения? Имеет ли право ООО на налоговый кредит по уплаченному на таможне НДС при таможенном оформлении такого оборудования?

ГНС отмечает, что операции по осуществлению взноса в дополнительный капитал в виде имущества от участника-нерезидента отражаются согласно правилам бухгалтерского учета при формировании финансового результата до налогообложения и, соответственно, объекта обложения налогом на прибыль. То есть объект налогообложения — финрезультат до налогообложения, сформированный по правилам бухучета, скорректированный на налоговые разницы. Никаких специальных разниц для взносов в дополнительный капитал НКУ не содержит, а следовательно, взнос в дополнительный капитал — это то, как вы его покажете в бухучете.

Кроме того, ГНС напоминает: если операции с нерезидентом подпадают под критерии контролируемых (ст. 39 НКУ), плательщик самостоятельно корректирует цены согласно пп. 39.5.4, а также применяет разницы пп. 140.5.2. Для неконтролируемых операций работает пп. 140.5.4.

То есть взнос в капитал не воспринимается налоговиками как «безопасный» с точки зрения стоимости имущества. Кроме обычной оценки согласно Закону № 2658-III об оценке имущества, необходимо иметь еще и отдельное обоснование рыночной стоимости для трансфертных целей.

Следует помнить, что согласно ст. 7 Закона 2658-III, оценка имущества при взносах в хозяйственные общества является обязательной. Налоговики часто пристают к отсутствию отчета об оценке, чтобы признать сделку безвозмездной.

Относительно вопроса о налоговом кредите ответ ГНС достаточно стандартный и последовательный. Операция с импортом оборудования — объект налогообложения НДС. А уплаченный НДС при ввозе дает право на налоговый кредит, если выполнены стандартные условия:

- НДС фактически уплачен при таможенном оформлении (п. 187.8, п. 198.2 НКУ);

- имеется надлежащим образом оформленная таможенная декларация (п. 198.1, п. 201.12 НКУ).

Форма получения имущества — будь то взнос в дополнительный капитал, подарок от участника или оплата товара — не имеет значения для НДС. В том случае, когда оборудование ввозится на территорию Украины, таможенный НДС такой же, как и при обычной покупке.

Подводя итог, обращаем внимание на то, что налоговики рассматривают такие операции через призму бухучета и прямо отсылают к Минфину относительно методологии учета взноса в дополнительный капитал. То есть признание дохода — через бухгалтерский учет, НДС-кредит — в пределах фактически уплаченного импортного НДС.

