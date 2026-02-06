Внесок нерезидента до додаткового капіталу ТОВ у вигляді обладнання: податкові наслідки та підхід ДПС

Внесок у додатковий капітал стає зоною підвищеної податкової уваги: податкова служба назвала критерії оподаткування

Один з основних факторів розвитку української економіки це іноземні інвестиції, навіть попри підвищені ризики та складний процес гармонізації фінансового ринку з правом ЄС. Сьогодні бізнес із залученням іноземного капіталу стоїть на перетині національного регулювання і міжнародних стандартів і досить часто потребує підтримки й допоміжних роз’яснень для діяльності в «рамках» Закону. Державна податкова служба в одній з останніх ІПК № 533/ІПК/99-00-21-02-02 від 26.01.2026 фактично пояснила, як податківці дивитимуться на внески до додаткового капіталу та право на ПДВ‑кредит при імпорті обладнання від нерезидента.

Нерезидент учасник ТОВ робить внесок до додаткового капіталу у вигляді дорогого обладнання — бізнес у виграші, а от як бути з податками? Чи буде такий внесок оподаткованим доходом ТОВ, яке перебуває на загальній системі оподаткування? Чи має право ТОВ на податковий кредит по сплаченому на митниці ПДВ, при митному оформленні такого обладнання?

ДПС зазначає, що операції зі здійснення внеску в додатковий капітал у вигляді майна від учасника‑нерезидента відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування та, відповідно, об’єкта оподаткування податком на прибуток. Тобто, об’єкт оподаткування – фінрезультат до оподаткування, сформований за правилами бухобліку, скоригований на податкові різниці. Ніяких спеціальних різниць для внесків до додаткового капіталу ПКУ не містить, а відповідно внесок у додатковий капітал - те, як ви його покажете в бухобліку.

Крім того, ДПС нагадує: якщо операції з нерезидентом підпадають під критерії контрольованих (ст. 39 ПКУ), платник самостійно коригує ціни згідно з пп. 39.5.4, а також застосовує різниці пп. 140.5.2. Для неконтрольованих операцій працює пп. 140.5.4.

Тобто внесок у капітал не сприймається податківцями як «безпечний» з погляду вартості майна. Окрім звичайної оцінки за Законом № 2658‑III про оцінку майна, потрібно мати ще й окреме обґрунтування ринкової вартості для трансфертних цілей.

Варто пам'ятати, що згідно зі ст. 7 Закону 2658‑III, оцінка майна при внесках до господарських товариств є обов'язковою. Податківці часто чіпляються до відсутності звіту про оцінку, щоб визнати операцію безоплатною.

Щодо питання про податковий кредит відповідь ДПС доволі стандартна і послідовна. Операція з імпортом обладнання – об’єкт оподаткування ПДВ. А сплачений ПДВ при ввезенні дає право на податковий кредит, якщо виконані стандартні умови:

- ПДВ фактично сплачено при митному оформленні (п. 187.8, п. 198.2 ПКУ);

- є належно оформлена митна декларація (п. 198.1, п. 201.12 ПКУ).

Форма отримання майна, хай то буде внесок до додаткового капіталу, чи подарунок від учасника, чи оплата товару не має значення для ПДВ. У тому випадку, коли обладнання ввозиться на територію України, митний ПДВ такий самий, як і при звичайній купівлі.

Підсумовуючи, звертаємо увагу, що податківці розглядають такі операції через призму бухобліку, і прямо відсилають до Мінфіну щодо методології обліку внеску в додатковий капітал. Тобто, визнання доходу – через бухгалтерський облік, ПДВ‑кредит – в межах фактично сплаченого імпортного ПДВ.

