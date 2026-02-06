73 кандидата в ВАКС под международной проверкой: стартуют совместные собеседования, кто в списке

Добропорядочность, активы и образ жизни: кого будут проверять в конкурсе в ВАКС.

Иллюстративное фото: ВККС

С 16 февраля по 17 марта 2026 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины совместно с Общественным советом международных экспертов проведут специальные совместные заседания в рамках конкурса в ВАКС и его Апелляционную палату. Участие в них запланировано для 73 кандидатов.

На заседаниях будут проверять соответствие кандидатов требованиям ч. 4 ст. 8 Закона «О Высшем антикоррупционном суде».

Кандидатов будут оценивать по следующим критериям:

добропорядочность (мораль, честность, неподкупность);

законность источников происхождения имущества;

соответствие уровня жизни кандидата или членов его семьи задекларированным доходам;

соответствие образа жизни кандидата его статусу;

наличие знаний и практических навыков для рассмотрения дел, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда.

4 февраля 2026 года ВККС утвердила результаты квалификационного экзамена и допустила кандидатов к этапу исследования досье и проведения собеседований.

Даты, время и место проведения заседаний для каждого кандидата будут сообщаться дополнительно.

16 февраля 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:

Дорошенко Наталии Алексеевны,

Макарика Игоря Владимировича,

Танасевич Елены Витальевны,

Кухты Владислава Александровича.

17 февраля 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:

Рубащенко Николая Анатольевича,

Кузиной Ирины Вадимовны,

Остапенко Дмитрия Николаевича,

Гриня Назара Григорьевича.

18 февраля 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:

Матолич Виты Васильевны,

Мовчана Дмитрия Валентиновича,

Зайцева Алексея Владимировича,

Яцининой Марты-Марии Сергеевны.

19 февраля 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:

Посохова Ивана Сергеевича,

Гуцал Оксаны Петровны,

Острогляда Александра Васильевича,

Капитонова Евгения Николаевича.

20 февраля 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:

Дудикова Андрея Владимировича,

Штифонова Павла Сергеевича,

Антипенко Виктора Павловича,

Дудченко Александра Юрьевича.

23 февраля 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:

Прохорова Александра Александровича,

Диденко Евгения Владимировича,

Кимстачова Олега Сергеевича,

Тесленко Ирины Александровны.

24 февраля 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:

Кравца Дмитрия Николаевича,

Маслова Виктора Васильевича,

Евлах Оксаны Алексеевны,

Корягина Виталия Алексеевича.

26 февраля 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:

Ивасина Александра Романовича,

Романенко Петра Валерьевича,

Боднарука Юрия Владимировича,

Китова Александра Васильевича.

27 февраля 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:

Ковальчука Сергея Александровича,

Коваленко Дениса Сергеевича,

Базелюк Виктории Владимировны,

Батюка Олега Алексеевича.

2 марта 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:

Омеляна Игоря Владимировича,

Кицюк Виктории Сергеевны,

Дубаса Виталия Михайловича,

Грабинского Михаила Игоревича.

3 марта 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:

Евтушенко Алексея Ивановича,

Скрекли Леси Ивановны,

Махно Наталии Владимировны,

Вернигоры Александра Витальевича.

5 марта 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:

Никитчука Игоря Ивановича,

Хамходеры Олега Петровича,

Пики Николая Евгеньевича,

Троян Татьяны Евгеньевны.

6 марта 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:

Харакоза Константина Сергеевича,

Бублейника Владимира Анатольевича,

Ретинской Юлии Игоревны,

Сивоконя Сергея Сергеевича.

9 марта 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:

Чайкина Игоря Борисовича,

Роик Елены Александровны,

Крикливой Татьяны Григорьевны,

Кравченко Ивана Александровича.

10 марта 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:

Колесник Снежаны Геннадьевны,

Певной Ольги Сергеевны,

Завгороднего Александра Сергеевича,

Токарской Ирины Степановны.

12 марта 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:

Леонова Александра Степановича,

Сикоры Екатерины Александровны,

Марчука Олега Леонидовича,

Глобы Максима Николаевича.

13 марта 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:

Нестеренко Станислава Васильевича,

Кинах Яны Валерьевны,

Кононенко Татьяны Александровны,

Байды Антона Александровича.

16 марта 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:

Мовчан Наталии Владимировны,

Ходька Вадима Николаевича,

Смаль Инны Анатольевны.

17 марта 2026 года будут рассматрваться кандидатуры:

Крикливого Виталия Викторовича,

Костюка Олега Петровича.

