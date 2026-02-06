73 кандидата в ВАКС под международной проверкой: стартуют совместные собеседования, кто в списке
С 16 февраля по 17 марта 2026 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины совместно с Общественным советом международных экспертов проведут специальные совместные заседания в рамках конкурса в ВАКС и его Апелляционную палату. Участие в них запланировано для 73 кандидатов.
На заседаниях будут проверять соответствие кандидатов требованиям ч. 4 ст. 8 Закона «О Высшем антикоррупционном суде».
Кандидатов будут оценивать по следующим критериям:
- добропорядочность (мораль, честность, неподкупность);
- законность источников происхождения имущества;
- соответствие уровня жизни кандидата или членов его семьи задекларированным доходам;
- соответствие образа жизни кандидата его статусу;
- наличие знаний и практических навыков для рассмотрения дел, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда.
4 февраля 2026 года ВККС утвердила результаты квалификационного экзамена и допустила кандидатов к этапу исследования досье и проведения собеседований.
Даты, время и место проведения заседаний для каждого кандидата будут сообщаться дополнительно.
16 февраля 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:
- Дорошенко Наталии Алексеевны,
- Макарика Игоря Владимировича,
- Танасевич Елены Витальевны,
- Кухты Владислава Александровича.
17 февраля 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:
- Рубащенко Николая Анатольевича,
- Кузиной Ирины Вадимовны,
- Остапенко Дмитрия Николаевича,
- Гриня Назара Григорьевича.
18 февраля 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:
- Матолич Виты Васильевны,
- Мовчана Дмитрия Валентиновича,
- Зайцева Алексея Владимировича,
- Яцининой Марты-Марии Сергеевны.
19 февраля 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:
- Посохова Ивана Сергеевича,
- Гуцал Оксаны Петровны,
- Острогляда Александра Васильевича,
- Капитонова Евгения Николаевича.
20 февраля 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:
- Дудикова Андрея Владимировича,
- Штифонова Павла Сергеевича,
- Антипенко Виктора Павловича,
- Дудченко Александра Юрьевича.
23 февраля 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:
- Прохорова Александра Александровича,
- Диденко Евгения Владимировича,
- Кимстачова Олега Сергеевича,
- Тесленко Ирины Александровны.
24 февраля 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:
- Кравца Дмитрия Николаевича,
- Маслова Виктора Васильевича,
- Евлах Оксаны Алексеевны,
- Корягина Виталия Алексеевича.
26 февраля 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:
- Ивасина Александра Романовича,
- Романенко Петра Валерьевича,
- Боднарука Юрия Владимировича,
- Китова Александра Васильевича.
27 февраля 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:
- Ковальчука Сергея Александровича,
- Коваленко Дениса Сергеевича,
- Базелюк Виктории Владимировны,
- Батюка Олега Алексеевича.
2 марта 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:
- Омеляна Игоря Владимировича,
- Кицюк Виктории Сергеевны,
- Дубаса Виталия Михайловича,
- Грабинского Михаила Игоревича.
3 марта 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:
- Евтушенко Алексея Ивановича,
- Скрекли Леси Ивановны,
- Махно Наталии Владимировны,
- Вернигоры Александра Витальевича.
5 марта 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:
- Никитчука Игоря Ивановича,
- Хамходеры Олега Петровича,
- Пики Николая Евгеньевича,
- Троян Татьяны Евгеньевны.
6 марта 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:
- Харакоза Константина Сергеевича,
- Бублейника Владимира Анатольевича,
- Ретинской Юлии Игоревны,
- Сивоконя Сергея Сергеевича.
9 марта 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:
- Чайкина Игоря Борисовича,
- Роик Елены Александровны,
- Крикливой Татьяны Григорьевны,
- Кравченко Ивана Александровича.
10 марта 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:
- Колесник Снежаны Геннадьевны,
- Певной Ольги Сергеевны,
- Завгороднего Александра Сергеевича,
- Токарской Ирины Степановны.
12 марта 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:
- Леонова Александра Степановича,
- Сикоры Екатерины Александровны,
- Марчука Олега Леонидовича,
- Глобы Максима Николаевича.
13 марта 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:
- Нестеренко Станислава Васильевича,
- Кинах Яны Валерьевны,
- Кононенко Татьяны Александровны,
- Байды Антона Александровича.
16 марта 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:
- Мовчан Наталии Владимировны,
- Ходька Вадима Николаевича,
- Смаль Инны Анатольевны.
17 марта 2026 года будут рассматрваться кандидатуры:
- Крикливого Виталия Викторовича,
- Костюка Олега Петровича.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.