73 кандидата в ВАКС под международной проверкой: стартуют совместные собеседования, кто в списке

11:11, 6 февраля 2026
Добропорядочность, активы и образ жизни: кого будут проверять в конкурсе в ВАКС.
Иллюстративное фото: ВККС
С 16 февраля по 17 марта 2026 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины совместно с Общественным советом международных экспертов проведут специальные совместные заседания в рамках конкурса в ВАКС и его Апелляционную палату. Участие в них запланировано для 73 кандидатов.

На заседаниях будут проверять соответствие кандидатов требованиям ч. 4 ст. 8 Закона «О Высшем антикоррупционном суде».

Кандидатов будут оценивать по следующим критериям:

  • добропорядочность (мораль, честность, неподкупность);
  • законность источников происхождения имущества;
  • соответствие уровня жизни кандидата или членов его семьи задекларированным доходам;
  • соответствие образа жизни кандидата его статусу;
  • наличие знаний и практических навыков для рассмотрения дел, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда.

4 февраля 2026 года ВККС утвердила результаты квалификационного экзамена и допустила кандидатов к этапу исследования досье и проведения собеседований.

Даты, время и место проведения заседаний для каждого кандидата будут сообщаться дополнительно.

16 февраля 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:

  • Дорошенко Наталии Алексеевны,
  • Макарика Игоря Владимировича,
  • Танасевич Елены Витальевны,
  • Кухты Владислава Александровича.

17 февраля 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:

  • Рубащенко Николая Анатольевича,
  • Кузиной Ирины Вадимовны,
  • Остапенко Дмитрия Николаевича,
  • Гриня Назара Григорьевича.

18 февраля 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:

  • Матолич Виты Васильевны,
  • Мовчана Дмитрия Валентиновича,
  • Зайцева Алексея Владимировича,
  • Яцининой Марты-Марии Сергеевны.

19 февраля 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:

  • Посохова Ивана Сергеевича,
  • Гуцал Оксаны Петровны,
  • Острогляда Александра Васильевича,
  • Капитонова Евгения Николаевича.

20 февраля 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:

  • Дудикова Андрея Владимировича,
  • Штифонова Павла Сергеевича,
  • Антипенко Виктора Павловича,
  • Дудченко Александра Юрьевича.

23 февраля 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:

  • Прохорова Александра Александровича,
  • Диденко Евгения Владимировича,
  • Кимстачова Олега Сергеевича,
  • Тесленко Ирины Александровны.

24 февраля 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:

  • Кравца Дмитрия Николаевича,
  • Маслова Виктора Васильевича,
  • Евлах Оксаны Алексеевны,
  • Корягина Виталия Алексеевича.

26 февраля 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:

  • Ивасина Александра Романовича,
  • Романенко Петра Валерьевича,
  • Боднарука Юрия Владимировича,
  • Китова Александра Васильевича.

27 февраля 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:

  • Ковальчука Сергея Александровича,
  • Коваленко Дениса Сергеевича,
  • Базелюк Виктории Владимировны,
  • Батюка Олега Алексеевича.

2 марта 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:

  • Омеляна Игоря Владимировича,
  • Кицюк Виктории Сергеевны,
  • Дубаса Виталия Михайловича,
  • Грабинского Михаила Игоревича.

3 марта 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:

  • Евтушенко Алексея Ивановича,
  • Скрекли Леси Ивановны,
  • Махно Наталии Владимировны,
  • Вернигоры Александра Витальевича.

5 марта 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:

  • Никитчука Игоря Ивановича,
  • Хамходеры Олега Петровича,
  • Пики Николая Евгеньевича,
  • Троян Татьяны Евгеньевны.

6 марта 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:

  • Харакоза Константина Сергеевича,
  • Бублейника Владимира Анатольевича,
  • Ретинской Юлии Игоревны,
  • Сивоконя Сергея Сергеевича.

9 марта 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:

  • Чайкина Игоря Борисовича,
  • Роик Елены Александровны,
  • Крикливой Татьяны Григорьевны,
  • Кравченко Ивана Александровича.

10 марта 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:

  • Колесник Снежаны Геннадьевны,
  • Певной Ольги Сергеевны,
  • Завгороднего Александра Сергеевича,
  • Токарской Ирины Степановны.

12 марта 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:

  • Леонова Александра Степановича,
  • Сикоры Екатерины Александровны,
  • Марчука Олега Леонидовича,
  • Глобы Максима Николаевича.

13 марта 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:

  • Нестеренко Станислава Васильевича,
  • Кинах Яны Валерьевны,
  • Кононенко Татьяны Александровны,
  • Байды Антона Александровича.

16 марта 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:

  • Мовчан Наталии Владимировны,
  • Ходька Вадима Николаевича,
  • Смаль Инны Анатольевны.

17 марта 2026 года будут рассматрваться кандидатуры:

  • Крикливого Виталия Викторовича,
  • Костюка Олега Петровича.

ВККС ВАКС Апелляционная палата ВАКС

