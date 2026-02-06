73 кандидати до ВАКС під міжнародною перевіркою: стартують спільні співбесіди, хто у списку
З 16 лютого до 17 березня 2026 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України спільно з Громадською радою міжнародних експертів проведуть спеціальні спільні засідання в межах конкурсу до ВАКС та його Апеляційної палати. Участь у них запланована для 73 кандидатів.
На засіданнях перевірятимуть відповідність кандидатів вимогам ч. 4 ст. 8 Закону «Про Вищий антикорупційний суд».
Кандидатів оцінюватимуть на відповідність таким критеріям:
- доброчесність (мораль, чесність, непідкупність);
- законність джерел походження майна;
- відповідність рівня життя кандидата або членів його сім’ї задекларованим доходам;
- відповідність способу життя кандидата його статусу;
- наявність знань та практичних навичок для розгляду справ, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду.
4 лютого 2026 року ВККС затвердила результати кваліфікаційного іспиту та допустила кандидатів до етапу дослідження досьє і проведення співбесід.
Дати, час і місце проведення засідань для кожного кандидата повідомлятимуться додатково.
16 лютого 2026 року розглядатимуться кандидатури:
- Дорошенко Наталії Олексіївни,
- Макарика Ігоря Володимировича,
- Танасевич Олени Віталіївни,
- Кухти Владислава Олександровича.
17 лютого 2026 року розглядатимуться кандидатури:
- Рубащенка Миколи Анатолійовича,
- Кузіної Ірини Вадимівни,
- Остапенка Дмитра Миколайовича,
- Гриня Назара Григоровича.
18 лютого 2026 року розглядатимуться кандидатури:
- Матолич Віти Василівни,
- Мовчана Дмитра Валентиновича,
- Зайцева Олексія Володимировича,
- Яциніної Марти-Марії Сергіївни.
19 лютого 2026 року розглядатимуться кандидатури:
- Посохова Івана Сергійовича,
- Гуцал Оксани Петрівни,
- Острогляда Олександра Васильовича,
- Капітонова Євгена Миколайовича.
20 лютого 2026 року розглядатимуться кандидатури:
- Дудікова Андрія Володимировича,
- Штіфонова Павла Сергійовича,
- Антипенка Віктора Павловича,
- Дудченка Олександра Юрійовича.
23 лютого 2026 року розглядатимуться кандидатури:
- Прохорова Олександра Олександровича,
- Діденка Євгена Володимировича,
- Кімстачова Олега Сергійовича,
- Тесленко Ірини Олександрівни.
24 лютого 2026 року розглядатимуться кандидатури:
- Кравця Дмитра Миколайовича,
- Маслова Віктора Васильовича,
- Євлах Оксани Олексіївни,
- Корягіна Віталія Олексійовича.
26 лютого 2026 року розглядатимуться кандидатури:
- Івасина Олександра Романовича,
- Романенка Петра Валерійовича,
- Боднарука Юрія Володимировича,
- Кітова Олександра Васильовича.
27 лютого 2026 року розглядатимуться кандидатури:
- Ковальчука Сергія Олександровича,
- Коваленка Дениса Сергійовича,
- Базелюк Вікторії Володимирівни,
- Батюка Олега Олексійовича.
2 березня 2026 року розглядатимуться кандидатури:
- Омеляна Ігоря Володимировича,
- Кицюк Вікторії Сергіївни,
- Дубаса Віталія Михайловича,
- Грабинського Михайла Ігоровича.
3 березня 2026 року розглядатимуться кандидатури:
- Євтушенка Олексія Івановича,
- Скреклі Лесі Іванівни,
- Махно Наталії Володимирівни,
- Вернигора Олександра Віталійовича.
5 березня 2026 року розглядатимуться кандидатури:
- Нікітчука Ігоря Івановича
- Хамходери Олега Петровича,
- Піки Миколи Євгеновича,
- Троян Тетяни Євгенівни.
6 березня 2026 року розглядатимуться кандидатури:
- Харакоза Костянтина Сергійовича,
- Бублейника Володимира Анатолійовича,
- Ретинської Юлії Ігорівни,
- Сивоконя Сергія Сергійовича.
9 березня 2026 року розглядатимуться кандидатури:
- Чайкіна Ігоря Борисовича,
- Роїк Олени Олександрівни,
- Крикливої Тетяни Григорівни,
- Кравченка Івана Олександровича.
10 березня 2026 року розглядатимуться кандидатури:
- Колесник Сніжани Геннадіївни,
- Певної Ольги Сергіївни,
- Завгороднього Олександра Сергійовича,
- Токарської Ірини Степанівни.
12 березня 2026 року розглядатимуться кандидатури:
- Леонова Олександра Степановича,
- Сікори Катерини Олександрівни,
- Марчука Олега Леонідовича,
- Глоби Максима Миколайовича.
13 березня 2026 року розглядатимуться кандидатури:
- Нестеренка Станіслава Васильовича,
- Кінах Яни Валеріївни,
- Кононенко Тетяни Олександрівни,
- Байди Антона Олександровича.
16 березня 2026 року розглядатимуться кандидатури:
- Мовчан Наталі Володимирівни,
- Ходька Вадима Миколайовича,
- Смаль Інни Анатоліївни.
17 березня 2026 року розглядатимуться кандидатури:
- Крикливого Віталія Вікторовича,
- Костюка Олега Петровича.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.