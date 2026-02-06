  1. В Україні
73 кандидати до ВАКС під міжнародною перевіркою: стартують спільні співбесіди, хто у списку

11:11, 6 лютого 2026
Доброчесність, статки і спосіб життя: кого перевірятимуть у конкурсі до ВАКС.
73 кандидати до ВАКС під міжнародною перевіркою: стартують спільні співбесіди, хто у списку
Ілюстративне фото: ВККС
З 16 лютого до 17 березня 2026 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України спільно з Громадською радою міжнародних експертів проведуть спеціальні спільні засідання в межах конкурсу до ВАКС та його Апеляційної палати. Участь у них запланована для 73 кандидатів.

На засіданнях перевірятимуть відповідність кандидатів вимогам ч. 4 ст. 8 Закону «Про Вищий антикорупційний суд».

Кандидатів оцінюватимуть на відповідність таким критеріям:

  • доброчесність (мораль, чесність, непідкупність);
  • законність джерел походження майна;
  • відповідність рівня життя кандидата або членів його сім’ї задекларованим доходам;
  • відповідність способу життя кандидата його статусу;
  • наявність знань та практичних навичок для розгляду справ, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду.

4 лютого 2026 року ВККС затвердила результати кваліфікаційного іспиту та допустила кандидатів до етапу дослідження досьє і проведення співбесід.

Дати, час і місце проведення засідань для кожного кандидата повідомлятимуться додатково.

16 лютого 2026 року розглядатимуться кандидатури:

  • Дорошенко Наталії Олексіївни,
  • Макарика Ігоря Володимировича,
  • Танасевич Олени Віталіївни,
  • Кухти Владислава Олександровича.

17 лютого 2026 року розглядатимуться кандидатури:

  • Рубащенка Миколи Анатолійовича,
  • Кузіної Ірини Вадимівни,
  • Остапенка Дмитра Миколайовича,
  • Гриня Назара Григоровича. 

18 лютого 2026 року розглядатимуться кандидатури:

  • Матолич Віти Василівни,
  • Мовчана Дмитра Валентиновича,
  • Зайцева Олексія Володимировича,
  • Яциніної Марти-Марії Сергіївни.

19 лютого 2026 року розглядатимуться кандидатури:

  • Посохова Івана Сергійовича,
  • Гуцал Оксани Петрівни,
  • Острогляда Олександра Васильовича,
  • Капітонова Євгена Миколайовича. 

20 лютого 2026 року розглядатимуться кандидатури:

  • Дудікова Андрія Володимировича,
  • Штіфонова Павла Сергійовича,
  • Антипенка Віктора Павловича,
  • Дудченка Олександра Юрійовича.

23 лютого 2026 року розглядатимуться кандидатури:

  • Прохорова Олександра Олександровича,
  • Діденка Євгена Володимировича,
  • Кімстачова Олега Сергійовича,
  • Тесленко Ірини Олександрівни.

24 лютого 2026 року розглядатимуться кандидатури:

  • Кравця Дмитра Миколайовича,
  • Маслова Віктора Васильовича,
  • Євлах Оксани Олексіївни,
  • Корягіна Віталія Олексійовича.

26 лютого 2026 року розглядатимуться кандидатури:

  • Івасина Олександра Романовича,
  • Романенка Петра Валерійовича,
  • Боднарука Юрія Володимировича,
  • Кітова Олександра Васильовича.

27 лютого 2026 року розглядатимуться кандидатури:

  • Ковальчука Сергія Олександровича,
  • Коваленка Дениса Сергійовича,
  • Базелюк Вікторії Володимирівни,
  • Батюка Олега Олексійовича.

2 березня 2026 року розглядатимуться кандидатури:

  • Омеляна Ігоря Володимировича,
  • Кицюк Вікторії Сергіївни,
  • Дубаса Віталія Михайловича,
  • Грабинського Михайла Ігоровича.

3 березня 2026 року розглядатимуться кандидатури:

  • Євтушенка Олексія Івановича,
  • Скреклі Лесі Іванівни,
  • Махно Наталії Володимирівни,
  • Вернигора Олександра Віталійовича.

5 березня 2026 року розглядатимуться кандидатури:

  • Нікітчука Ігоря Івановича
  • Хамходери Олега Петровича,
  • Піки Миколи Євгеновича,
  • Троян Тетяни Євгенівни. 

6 березня 2026 року розглядатимуться кандидатури:

  • Харакоза Костянтина Сергійовича,
  • Бублейника Володимира Анатолійовича,
  • Ретинської Юлії Ігорівни,
  • Сивоконя Сергія Сергійовича.

9 березня 2026 року розглядатимуться кандидатури:

  • Чайкіна Ігоря Борисовича,
  • Роїк Олени Олександрівни,
  • Крикливої Тетяни Григорівни,
  • Кравченка Івана Олександровича.

10 березня 2026 року розглядатимуться кандидатури:

  • Колесник Сніжани Геннадіївни,
  • Певної Ольги Сергіївни,
  • Завгороднього Олександра Сергійовича,
  • Токарської Ірини Степанівни.

12 березня 2026 року розглядатимуться кандидатури:

  • Леонова Олександра Степановича,
  • Сікори Катерини Олександрівни,
  • Марчука Олега Леонідовича,
  • Глоби Максима Миколайовича.

13 березня 2026 року розглядатимуться кандидатури:

  • Нестеренка Станіслава Васильовича,
  • Кінах Яни Валеріївни,
  • Кононенко Тетяни Олександрівни,
  • Байди Антона Олександровича.

16 березня 2026 року розглядатимуться кандидатури:

  • Мовчан Наталі Володимирівни,
  • Ходька Вадима Миколайовича,
  • Смаль Інни Анатоліївни.

17 березня 2026 року розглядатимуться кандидатури:

  • Крикливого Віталія Вікторовича,
  • Костюка Олега Петровича.

ВККС ВАКС Апеляційна палата ВАКС

