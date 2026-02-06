73 кандидати до ВАКС під міжнародною перевіркою: стартують спільні співбесіди, хто у списку

Доброчесність, статки і спосіб життя: кого перевірятимуть у конкурсі до ВАКС.

Ілюстративне фото: ВККС

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 16 лютого до 17 березня 2026 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України спільно з Громадською радою міжнародних експертів проведуть спеціальні спільні засідання в межах конкурсу до ВАКС та його Апеляційної палати. Участь у них запланована для 73 кандидатів.

На засіданнях перевірятимуть відповідність кандидатів вимогам ч. 4 ст. 8 Закону «Про Вищий антикорупційний суд».

Кандидатів оцінюватимуть на відповідність таким критеріям:

доброчесність (мораль, чесність, непідкупність);

законність джерел походження майна;

відповідність рівня життя кандидата або членів його сім’ї задекларованим доходам;

відповідність способу життя кандидата його статусу;

наявність знань та практичних навичок для розгляду справ, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду.

4 лютого 2026 року ВККС затвердила результати кваліфікаційного іспиту та допустила кандидатів до етапу дослідження досьє і проведення співбесід.

Дати, час і місце проведення засідань для кожного кандидата повідомлятимуться додатково.

16 лютого 2026 року розглядатимуться кандидатури:

Дорошенко Наталії Олексіївни,

Макарика Ігоря Володимировича,

Танасевич Олени Віталіївни,

Кухти Владислава Олександровича.

17 лютого 2026 року розглядатимуться кандидатури:

Рубащенка Миколи Анатолійовича,

Кузіної Ірини Вадимівни,

Остапенка Дмитра Миколайовича,

Гриня Назара Григоровича.

18 лютого 2026 року розглядатимуться кандидатури:

Матолич Віти Василівни,

Мовчана Дмитра Валентиновича,

Зайцева Олексія Володимировича,

Яциніної Марти-Марії Сергіївни.

19 лютого 2026 року розглядатимуться кандидатури:

Посохова Івана Сергійовича,

Гуцал Оксани Петрівни,

Острогляда Олександра Васильовича,

Капітонова Євгена Миколайовича.

20 лютого 2026 року розглядатимуться кандидатури:

Дудікова Андрія Володимировича,

Штіфонова Павла Сергійовича,

Антипенка Віктора Павловича,

Дудченка Олександра Юрійовича.

23 лютого 2026 року розглядатимуться кандидатури:

Прохорова Олександра Олександровича,

Діденка Євгена Володимировича,

Кімстачова Олега Сергійовича,

Тесленко Ірини Олександрівни.

24 лютого 2026 року розглядатимуться кандидатури:

Кравця Дмитра Миколайовича,

Маслова Віктора Васильовича,

Євлах Оксани Олексіївни,

Корягіна Віталія Олексійовича.

26 лютого 2026 року розглядатимуться кандидатури:

Івасина Олександра Романовича,

Романенка Петра Валерійовича,

Боднарука Юрія Володимировича,

Кітова Олександра Васильовича.

27 лютого 2026 року розглядатимуться кандидатури:

Ковальчука Сергія Олександровича,

Коваленка Дениса Сергійовича,

Базелюк Вікторії Володимирівни,

Батюка Олега Олексійовича.

2 березня 2026 року розглядатимуться кандидатури:

Омеляна Ігоря Володимировича,

Кицюк Вікторії Сергіївни,

Дубаса Віталія Михайловича,

Грабинського Михайла Ігоровича.

3 березня 2026 року розглядатимуться кандидатури:

Євтушенка Олексія Івановича,

Скреклі Лесі Іванівни,

Махно Наталії Володимирівни,

Вернигора Олександра Віталійовича.

5 березня 2026 року розглядатимуться кандидатури:

Нікітчука Ігоря Івановича

Хамходери Олега Петровича,

Піки Миколи Євгеновича,

Троян Тетяни Євгенівни.

6 березня 2026 року розглядатимуться кандидатури:

Харакоза Костянтина Сергійовича,

Бублейника Володимира Анатолійовича,

Ретинської Юлії Ігорівни,

Сивоконя Сергія Сергійовича.

9 березня 2026 року розглядатимуться кандидатури:

Чайкіна Ігоря Борисовича,

Роїк Олени Олександрівни,

Крикливої Тетяни Григорівни,

Кравченка Івана Олександровича.

10 березня 2026 року розглядатимуться кандидатури:

Колесник Сніжани Геннадіївни,

Певної Ольги Сергіївни,

Завгороднього Олександра Сергійовича,

Токарської Ірини Степанівни.

12 березня 2026 року розглядатимуться кандидатури:

Леонова Олександра Степановича,

Сікори Катерини Олександрівни,

Марчука Олега Леонідовича,

Глоби Максима Миколайовича.

13 березня 2026 року розглядатимуться кандидатури:

Нестеренка Станіслава Васильовича,

Кінах Яни Валеріївни,

Кононенко Тетяни Олександрівни,

Байди Антона Олександровича.

16 березня 2026 року розглядатимуться кандидатури:

Мовчан Наталі Володимирівни,

Ходька Вадима Миколайовича,

Смаль Інни Анатоліївни.

17 березня 2026 року розглядатимуться кандидатури:

Крикливого Віталія Вікторовича,

Костюка Олега Петровича.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.