НБУ изменяет правила игры: новые требования к внутреннему аудиту финкомпаний с 2026 года

Новые стандарты внутреннего аудита, обязательные годовые планы и программа обеспечения качества: жесткие правила от Национального банка для рынка финансов.

фото с сайта НБУ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Финансовый рынок в Украине функционирует в кризисных условиях, вызванных вызовами войны, стремительным курсом на евроинтеграцию и переходом к практически полной оцифровке финансовых услуг. И именно поэтому системе, работающей в режиме адаптации, необходима прочная законодательная база и действенные регуляторные стандарты. Глобальные европейские стандарты требуют от рынка финансов прозрачности и усиления требований к финансовому мониторингу.

2 февраля 2026 года НБУ принял Постановление № 12, которое вносит значительные изменения в Положение № 185 о корпоративном управлении и внутреннем контроле в небанковском финансовом секторе. Изменения существенно переформатируют системы внутреннего аудита финкомпаний, подогнав их под Глобальные стандарты (принятые International Internal Audit Standards Board (IIASB) и опубликованные Институтом внутренних аудиторов 09.01.2024). А соответственно финансовые компании столкнутся с новым уровнем ответственности, необходимостью подбора квалифицированных специалистов.

Самое главное нововведение — Глобальные стандарты внутреннего аудита. Согласно пункту 89, внутренний аудит теперь должен осуществляться не просто в соответствии с законодательством Украины, а с соблюдением Глобальных стандартов.

Пункт 89 Положения изложен так, что служба внутреннего аудита обязана действовать в соответствии с законодательством Украины и Глобальными стандартами внутреннего аудита. Далее Положение дополнено еще несколькими новыми пунктами, которые тесно переплетаются с нормами Глобальных стандартов и требуют от финкомпаний и новую стратегию внутреннего аудита, новые методологию, политику, программу обеспечения качества и новые требования к компетенциям аудиторов. Регулятор фактически удвоил стандарты работы финкомпаний, которые должны соблюдать действующее законодательство и иностранный профессиональный стандарт. Кроме того, возникает вопрос приоритетности: может ли несоблюдение некоторых отдельных положений Глобального стандарта определяться как нарушение требований НБУ.

К обучению аудиторов приковано особое внимание: отныне финкомпании должны выстраивать новые пути обеспечения постоянного профессионального развития компетенций лиц, ответственных за проведение внутреннего аудита, и их обучения.

У финансовых компаний появится новая кадровая единица — главный внутренний аудитор, то есть руководитель подразделения внутреннего аудита или лицо, на которое возложены его функции. Главный аудитор будет входить в перечень ключевых лиц компании, так же как и главные комплаенс- и риск-менеджеры. Такой руководитель наделен определенной организационной независимостью и будет иметь право прямого обращения в наблюдательный совет и исполнительный орган.

Внедрение службы внутреннего аудита, отдельный главный внутренний аудитор, система обучения и документирования компетенций у крупных компаний будут затратными и по времени, и по финансам, однако для малых компаний такие расходы будут глобально значимыми, особенно если возникнет необходимость в привлечении независимых экспертов.

Также НБУ выдвинул и специальные требования для финансовых компаний с лицензией на факторинг, которые будут обязаны внедрить специфические системы управления кредитным риском и риском ликвидности. Это включает подходы для предотвращения потерь из-за неспособности должника выполнить обязательства без процедур принудительного взыскания и обязанность контролировать своевременность регистрации обременений, приоритет права требования и их доказательную базу в соответствующих государственных реестрах.

Для финкомпаний, не являющихся предприятиями, представляющими общественный интерес, тоже предусмотрены изменения. Такие компании смогут передавать на аутсорсинг функции бухгалтерского учета, внутреннего аудита, управления рисками и комплаенс, а также отдельные процессы в рамках этих функций. В таком случае компания обязана назначить из числа штатных работников лицо, ответственное за контроль соблюдения аутсорсером законодательства.

Положение НБУ — шаг на пути к гармонизации законодательства с европейским. Введение новых жестких требований к рынку финуслуг имеет и свои преимущества, и очевидные риски. Так, требования к квалификации внутренних аудиторов резко возрастают, и компаниям будет достаточно трудно найти специалиста, в совершенстве владеющего Глобальными стандартами внутреннего аудита 2024 года. Без реальных внутренних аудиторов с пониманием Global Standards все новые положения останутся простой бумажной инструкцией. НБУ, в свою очередь, получает гораздо более структурированную информацию о внутреннем контроле и более действенные инструменты принуждения к качественному внутреннему аудиту.

Документ вступает в силу с 05.02.2026 с переходными сроками до сентября 2026 года для полной настройки внутреннего аудита. Финкомпаниям стоит уже сейчас провести оценку службы внутреннего аудита и переписать внутренние положения по вопросам внутреннего аудита и полностью привести деятельность в соответствие с требованиями НБУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.