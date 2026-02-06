НБУ змінює правила гри: нові вимоги до внутрішнього аудиту фінкомпаній з 2026 року

Нові стандарти внутрішнього аудиту, обов’язкові річні плани і програма забезпечення якості: жорсткі правила від Національного Банку для ринку фінансів.

фото з сайту НБУ

Фінансовий ринок в Україні функціонує в кризових умовах, що спричинені викликами війни, шаленим курсом до євроінтеграції та переходом до практично повного оцифрування фінансових послуг. І саме тому, системі, що працює в режимі адаптації необхідне міцне законодавче підгрунтя і дієві регуляторні стандарти. Глобальні європейськи стандарти вимагають від ринку фінансів прозорості та посиленням вимог до фінансового моніторингу.

2 лютого 2026 року НБУ ухвалило Постанову № 12, яка вносить значні зміни до Положення № 185 про корпоративне управління та внутрішній контроль у небанківському фінансовому секторі. Зміни суттєво переформатують системи внутрішнього аудиту фінкомпаній, підігнавши їх під Глобальні стандарти (прийняті International Internal Audit Standards Board (IIASB) і опубліковані Інститутом внутрішніх аудиторів 09.01.2024). А відповідно фінансові компанії стикнуться з новим рівнем відповідальності, необхідністю підбору кваліфікованих спеціалістів.

Найголовніше нововведення - Глобальні стандарти внутрішнього аудиту. Згідно з пунктом 89, внутрішній аудит тепер має здійснюватися не просто відповідно до законодавства України, а з дотриманням Глобальних стандартів.

Пункт 89 Положення викладено так, що служба внутрішнього аудиту зобов’язана діяти відповідно до законодавства України та Глобальних стандартів внутрішнього аудиту. Далі Положення доповнено ще декількома новими пунктами, що тісно переплітаються з нормами Глобальних стандартів і вимагають від фінкомпаній і нову стратегію внутрішнього аудиту, нові методологію, політику, програму забезпечення якості та нові вимоги до компетенцій аудиторів. Регулятор фактично подвоїв стандарти роботи фінкомпаній, які мають дотримуватись чинного законодавства та іноземного професійного стандарту. Крім того, виникає питання пріоритетності, чи може недотримання деяких окремих положень Глобального стандарту визначатися як порушення вимог НБУ.

До навчання аудиторів прикута особлива увага, відтепер фінкомпанії мають вибудовувати нові шляхи забезпечення постійного професійного розвитку компетенцій осіб, відповідальних за проведення внутрішнього аудиту та їх навчання.

У фінансових компаній з’явиться нова кадрова одиниця головний внутрішній аудитор, тобто керівник підрозділу внутрішнього аудиту або особа, на яку покладено його функції. Головний аудитор буде входити до переліку ключових осіб компанії, так само як і головні комплаєнс та ризик менеджери. Такий керівник наділений певною організаційною незалежністю, і матиме право прямого звернення до наглядової ради та виконавчого органу.

Запровадження служби внутрішнього аудиту, окремий головний внутрішній аудитор, система навчання й документування компетенцій у великих компаній будуть затратними та по часу і по фінансах, проте малих компаній такі витрати будуть глобально значними, особливо якщо буде необхідність в залученні незалежних експертів.

Також НБУ висунув і спеціальні вимоги фінансових компаній з ліцензією на факторинг, які будуть зобов’язані впровадити специфічні системи управління кредитним ризиком та ризиком ліквідності. Це включає підходи для запобігання втратам через неспроможність боржника виконати зобов’язання без процедур примусового стягнення і обов’язок контролювати своєчасність реєстрації обтяжень, пріоритет права вимоги та їх доказову базу у відповідних державних реєстрах.

Для фінкомпаній, які не є підприємствами, що становлять суспільний інтерес, теж передбачені зміни. Такі компанії зможуть передавати на аутсорсинг функції бухгалтерського обліку, внутрішнього аудиту, управління ризиками та комплаєнс, а також окремі процеси в межах цих функцій. У такому разі компанія зобов’язана призначити з числа штатних працівників особу, відповідальну за контроль дотримання аутсорсером законодавства.

​Положення НБУ, крок на шляху до гармонізації законодавства з європейським. Запровадження нових жорстких вимог до ринку фінпослуг має і свої переваги і очевидні ризики. Так, вимоги до кваліфікації внутрішніх аудиторів різко зростають і компаніям буде досить важко знайти фахівця, який досконало володіє Глобальними стандартами внутрішнього аудиту 2024 року. Без реальних внутрішніх аудиторів із розумінням Global Standards усі нові положення залишаться простою паперовою інструкцією. НБУ, своєю чергою отримує набагато більш структуровану інформацію про внутрішній контроль і більш дієві інструменти примусу до якісного внутрішнього.

Документ набирає чинності з 05.02.2026 з перехідними строками до вересня 2026 року для повного налаштування внутрішнього аудиту. Фінкомпаніям варто уже зараз провести оцінку служби внутрішнього аудиту та переписати внутрішні положення з питань внутрішнього аудиту та повністю привести діяльність у відповідність з вимогами НБУ.

