Энергетики увеличили подачу электроэнергии в Днепровском и Дарницком районах Киева

В домах без отопления в Днепровском и Дарницком районах Киева сократили отключение света, сообщает ДТЭК.

В Днепровском и Дарницком районах столицы, оставшихся без тепла после последнего обстрела, энергетикам удалось частично улучшить ситуацию с электроснабжением. Об этом сообщает ДТЭК.

Свет теперь будет подаваться чаще. Отключения будут только в такие часы:

с 08:00 до 11:00

с 18:00 до 21:00

Отмечается, что в этот период сети остаются перегруженными. Одновременное использование бойлеров, обогревателей и других мощных приборов может привести к авариям. Поэтому жителей просят включать их поочередно во избежание дополнительных аварий.

