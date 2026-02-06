  1. В Україні

Енергетики збільшили подачу електроенергії у Дніпровському та Дарницькому районах Києва

15:05, 6 лютого 2026
У будинках без опалення у Дніпровському та Дарницькому районах Києва скоротили відключення світла, повідомляє ДТЕК.
У Дніпровському та Дарницькому районах столиці, які залишилися без тепла після останнього обстрілу, енергетикам вдалося частково покращити ситуацію з електропостачанням. Про це повідомляє ДТЕК.

Світло тепер подаватиметься частіше. Відключення будуть лише в такі години:

  • з 08:00 до 11:00
  • з 18:00 до 21:00

Зазначається, що у цей період мережі залишаються перевантаженими. Одночасне використання бойлерів, обігрівачів та інших потужних приладів може спричинити аварії. Тому жителів просять вмикати їх по черзі, щоб уникнути додаткових аварій. 

Київ електроенергія світло

