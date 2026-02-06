  1. Суд инфо

Конкурсы в СОАС и СААС — ВККС начала допуск кандидатов к квалификационному оцениванию

15:21, 6 февраля 2026
ВККС начала процедуру допуска кандидатов, в ходе которой будут рассмотрены 356 заявлений об участии в конкурсе, поданных 268 кандидатами.
В четверг, 5 февраля, Высшая квалификационная комиссия судей в составе коллегии рассмотрела вопрос допуска кандидатов к прохождению квалификационного оценивания и участию в конкурсах на занятие вакантных должностей судей в Специализированном окружном административном суде и Специализированном апелляционном административном суде. Об этом сообщила ВККС.

В соответствии с запланированным графиком проведения конкурсов в новообразованные специализированные административные суды Комиссия начала процедуру допуска кандидатов, в ходе которой будут рассмотрены 356 заявлений об участии в конкурсе, поданных 268 уникальными кандидатами, из них 88 — для одновременного участия в конкурсах в СОАС и СААС.

Конкурс в Специализированный окружной административный суд

В конкурсе в Специализированный окружной административный суд рассмотрен вопрос допуска 44 кандидатов: 40 лиц допущены к участию в конкурсе, 4 — отказано.

Кандидаты, допущенные к квалификационному оцениванию и участию в конкурсе:

Буря Василий Васильевич,

Винничук Роман Иванович,

Волошин Олег Ильич,

Гетьман Наталия Алексеевна,

Грицик Елена Федоровна,

Делалова Елена Михайловна,

Жолнер Наталия Викторовна,

Жук Николай Викторович,

Иванов Алексей Олегович,

Калин Василий Юрьевич,

Кицула Юлия Сергеевна,

Кобан Ольга Геннадиевна,

Ковтун Юлия Ивановна,

Костенко Марина Владимировна,

Кузнецов Дмитрий Викторович,

Кукурдз Роман Орестович,

Майстренко Максим Александрович,

Макарик Игорь Владимирович,

Мартынюк Дмитрий Сергеевич,

Марчук Макар Петрович,

Мельникова Алла Владимировна,

Мизевич Дмитрий Анатольевич,

Пшевлоцкий Юрий Николаевич,

Рудалева Леся Викторовна,

Сагун Андрей Васильевич,

Сердиченко Сергей Анатольевич,

Станкевич Андрей Олегович,

Сухинин Сергей Викторович,

Токарева Мария Сергеевна,

Ужакин Юрий Анатольевич,

Федорчук Андрей Богданович,

Федосеев Евгений Александрович,

Феленко Сергей Александрович,

Фуголь Светлана Анатольевна,

Ходько Вадим Николаевич,

Царикова Елена Васильевна,

Цуренко Виталий Анатольевич,

Шадрин Александр Сергеевич,

Шелест Николай Владимирович,

Шептуховский Станислав Евгеньевич.

Кандидаты, которым отказано в допуске:

Борика Александр Александрович,

Левчук Вита Витальевна,

Стрынжа Геннадий Львович,

Черненко София Александровна.

Конкурс в Специализированный апелляционный административный суд

В конкурсе в Специализированный апелляционный административный суд рассмотрен вопрос допуска 28 кандидатов: 25 лиц допущены к участию в конкурсе, 3 — отказано.

Кандидаты, допущенные к квалификационному оцениванию и участию в конкурсе:

Балтак Дмитрий Олегович,

Богуш Марина Константиновна,

Дубас Виталий Михайлович,

Жолнер Наталия Викторовна,

Жук Николай Викторович,

Иванов Алексей Олегович,

Калин Василий Юрьевич,

Калиновская Алена Викторовна,

Книженко Оксана Александровна,

Кныш Алла Владимировна,

Костенко Марина Владимировна,

Кравченко Татьяна Александровна,

Кравчук Александр Александрович,

Кузнецов Дмитрий Викторович,

Кукурдз Роман Орестович,

Рудалева Леся Викторовна,

Соболева Инесса Петровна,

Федосеев Евгений Александрович,

Феленко Сергей Александрович,

Ходько Вадим Николаевич,

Царикова Елена Васильевна,

Цуренко Виталий Анатольевич,

Шадрин Александр Сергеевич,

Шелест Николай Владимирович,

Юрко Сергей Сергеевич.

Кандидаты, которым отказано в допуске:

Левчук Вита Витальевна,

Сагун Андрей Васильевич,

Шептуховский Станислав Евгеньевич.

суд судья ВККС квалификационная оценка

