  1. Суд інфо

Конкурси до СОАС та СААС — ВККС розпочала допуск кандидатів до кваліфікаційного оцінювання

15:21, 6 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВККС розпочала процедуру допуску кандидатів, під час якої розглядатимуться 356 заяв про участь у конкурсі, поданих 268 кандидатами.
Конкурси до СОАС та СААС — ВККС розпочала допуск кандидатів до кваліфікаційного оцінювання
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У четвер, 5 лютого, Вища кваліфікаційна комісія суддів у складі колегії розглянула питання допуску кандидатів до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсах на зайняття вакантних посад суддів у Спеціалізованому окружному адміністративному суді та Спеціалізованому апеляційному адміністративному суді. Про це повідомила ВККС.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Відповідно до запланованого графіка проведення конкурсів до новоутворених спеціалізованих адміністративних судів Комісія розпочала процедуру допуску кандидатів, під час якої розглядатимуться 356 заяв про участь у конкурсі, поданих 268 унікальними кандидатами, з них 88 – для участі одночасно в конкурсах до СОАС та СААС.

Конкурс до Спеціалізованого окружного адміністративного суду

У конкурсі до Спеціалізованого окружного адміністративного суду розглянуто питання допуску 44 кандидатів: 40 осіб допущено до участі в конкурсі, 4 – відмовлено.

Кандидати, яких допущено до кваліфікаційного оцінювання та участі у конкурсі:

Буря Василь Васильович,

Віннічук Роман Іванович,

Волошин Олег Ілліч,

Гетьман Наталія Олексіївна,

Грицик Олена Федорівна,

Делалова Олена Михайлівна,

Жолнер Наталія Вікторівна,

Жук Микола Вікторович,

Іванов Олексій Олегович,

Калин Василь Юрійович,

Кіцула Юлія Сергіївна,

Кобан Ольга Геннадіївна,

Ковтун Юлія Іванівна,

Костенко Марина Володимирівна,

Кузнєцов Дмитро Вікторович,

Кукурудз Роман Орестович,

Майстренко Максим Олександрович,

Макарик Ігор Володимирович,

Мартинюк Дмитро Сергійович,

Марчук Макар Петрович,

Мельникова Алла Володимирівна,

Мізевич Дмитро Анатолійович,

Пшевлоцький Юрій Миколайович,

Рудалєва Леся Вікторівна,

Сагун Андрій Васильович,

Сердіченко Сергій Анатолійович,

Станкевич Андрій Олегович,

Сухінін Сергій Вікторович,

Токарева Марія Сергіївна,

Ужакін Юрій Анатолійович,

Федорчук Андрій Богданович,

Федосєєв Євген Олександрович,

Феленко Сергій Олександрович,

Фуголь Світлана Анатоліївна,

Ходько Вадим Миколайович,

Царікова Олена Василівна,

Цуренко Віталій Анатолійович,

Шадрін Олександр Сергійович,

Шелест Микола Володимирович,

Шептуховський Станіслав Євгенович.

Кандидати, яким відмовлено в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі:

Борика Олександр Олександрович,

Левчук Віта Віталіївна,

Стринжа Геннадій Львович,

Черненко Софія Олександрівна.

Конкурс до Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду

У конкурсі до Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду розглянуто питання допуску 28 кандидатів: 25 осіб допущено до участі в конкурсі, 3 – відмовлено.

Кандидати, яких допущено до кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі:

Балтак Дмитро Олегович,

Богуш Марина Костянтинівна,

Дубас Віталій Михайлович,

Жолнер Наталія Вікторівна,

Жук Микола Вікторович,

Іванов Олексій Олегович,

Калин Василь Юрійович,

Каліновська Альона Вікторівна,

Книженко Оксана Олександрівна,

Книш Алла Володимирівна,

Костенко Марина Володимирівна,

Кравченко Тетяна Олександрівна,

Кравчук Олександр Олександрович,

Кузнєцов Дмитро Вікторович,

Кукурудз Роман Орестович,

Рудалєва Леся Вікторівна,

Соболєва Інеса Петрівна,

Федосєєв Євген Олександрович,

Феленко Сергій Олександрович,

Ходько Вадим Миколайович,

Царікова Олена Василівна,

Цуренко Віталій Анатолійович,

Шадрін Олександр Сергійович,

Шелест Микола Володимирович,

Юрко Сергій Сергійович.

Кандидати, яким відмовлено в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі:

Левчук Віта Віталіївна,

Сагун Андрій Васильович,

Шептуховський Станіслав Євгенович.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя ВККС кваліфікаційне оцінювання

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін пропонує скасувати кримінальну відповідальність за «злісну непокору» в колоніях

Розроблений Мін'юстом законопроект має на меті відмову від каральних практик та приведення законодавства у відповідність до стандартів Ради Європи.

Внесок нерезидента до додаткового капіталу ТОВ у вигляді обладнання: податкові наслідки та підхід ДПС

Внесок у додатковий капітал стає зоною підвищеної податкової уваги: податкова служба назвала критерії оподаткування.

ЄІБ виділяє Україні €52 млн на систему 112: Зеленський вніс законопроєкт

Україна ратифікує фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком щодо впровадження системи екстреної допомоги за номером 112.

Комітет з цифрової трансформації розгляне законопроект про доброчесність у Нацполіції

Законопроєкт декларує доброчесність як принцип служби в поліції, проте експерти вказують на правові колізії та ризики для діючих поліцейських.

Дилема для фермера: Верховний Суд про межі цивільного та господарського судочинства

Суд визначив юрисдикцію у спорах про відшкодування шкоди юридичними особами.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]