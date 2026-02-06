Конкурси до СОАС та СААС — ВККС розпочала допуск кандидатів до кваліфікаційного оцінювання

ВККС розпочала процедуру допуску кандидатів, під час якої розглядатимуться 356 заяв про участь у конкурсі, поданих 268 кандидатами.

У четвер, 5 лютого, Вища кваліфікаційна комісія суддів у складі колегії розглянула питання допуску кандидатів до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсах на зайняття вакантних посад суддів у Спеціалізованому окружному адміністративному суді та Спеціалізованому апеляційному адміністративному суді. Про це повідомила ВККС.

Відповідно до запланованого графіка проведення конкурсів до новоутворених спеціалізованих адміністративних судів Комісія розпочала процедуру допуску кандидатів, під час якої розглядатимуться 356 заяв про участь у конкурсі, поданих 268 унікальними кандидатами, з них 88 – для участі одночасно в конкурсах до СОАС та СААС.

Конкурс до Спеціалізованого окружного адміністративного суду

У конкурсі до Спеціалізованого окружного адміністративного суду розглянуто питання допуску 44 кандидатів: 40 осіб допущено до участі в конкурсі, 4 – відмовлено.

Кандидати, яких допущено до кваліфікаційного оцінювання та участі у конкурсі:

Буря Василь Васильович,

Віннічук Роман Іванович,

Волошин Олег Ілліч,

Гетьман Наталія Олексіївна,

Грицик Олена Федорівна,

Делалова Олена Михайлівна,

Жолнер Наталія Вікторівна,

Жук Микола Вікторович,

Іванов Олексій Олегович,

Калин Василь Юрійович,

Кіцула Юлія Сергіївна,

Кобан Ольга Геннадіївна,

Ковтун Юлія Іванівна,

Костенко Марина Володимирівна,

Кузнєцов Дмитро Вікторович,

Кукурудз Роман Орестович,

Майстренко Максим Олександрович,

Макарик Ігор Володимирович,

Мартинюк Дмитро Сергійович,

Марчук Макар Петрович,

Мельникова Алла Володимирівна,

Мізевич Дмитро Анатолійович,

Пшевлоцький Юрій Миколайович,

Рудалєва Леся Вікторівна,

Сагун Андрій Васильович,

Сердіченко Сергій Анатолійович,

Станкевич Андрій Олегович,

Сухінін Сергій Вікторович,

Токарева Марія Сергіївна,

Ужакін Юрій Анатолійович,

Федорчук Андрій Богданович,

Федосєєв Євген Олександрович,

Феленко Сергій Олександрович,

Фуголь Світлана Анатоліївна,

Ходько Вадим Миколайович,

Царікова Олена Василівна,

Цуренко Віталій Анатолійович,

Шадрін Олександр Сергійович,

Шелест Микола Володимирович,

Шептуховський Станіслав Євгенович.

Кандидати, яким відмовлено в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі:

Борика Олександр Олександрович,

Левчук Віта Віталіївна,

Стринжа Геннадій Львович,

Черненко Софія Олександрівна.

Конкурс до Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду

У конкурсі до Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду розглянуто питання допуску 28 кандидатів: 25 осіб допущено до участі в конкурсі, 3 – відмовлено.

Кандидати, яких допущено до кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі:

Балтак Дмитро Олегович,

Богуш Марина Костянтинівна,

Дубас Віталій Михайлович,

Жолнер Наталія Вікторівна,

Жук Микола Вікторович,

Іванов Олексій Олегович,

Калин Василь Юрійович,

Каліновська Альона Вікторівна,

Книженко Оксана Олександрівна,

Книш Алла Володимирівна,

Костенко Марина Володимирівна,

Кравченко Тетяна Олександрівна,

Кравчук Олександр Олександрович,

Кузнєцов Дмитро Вікторович,

Кукурудз Роман Орестович,

Рудалєва Леся Вікторівна,

Соболєва Інеса Петрівна,

Федосєєв Євген Олександрович,

Феленко Сергій Олександрович,

Ходько Вадим Миколайович,

Царікова Олена Василівна,

Цуренко Віталій Анатолійович,

Шадрін Олександр Сергійович,

Шелест Микола Володимирович,

Юрко Сергій Сергійович.

Кандидати, яким відмовлено в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі:

Левчук Віта Віталіївна,

Сагун Андрій Васильович,

Шептуховський Станіслав Євгенович.

