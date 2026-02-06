  1. В мире

Должны ли люди сами искать незаконное использование своих фото в соцсетях — суд в США решает, где проходит граница ответственности

13:35, 6 февраля 2026
Судьи взвешивают, может ли закон требовать от человека постоянно мониторить соцсети, чтобы не потерять право на защиту.
Обязаны ли публичные люди постоянно мониторить интернет, чтобы выявлять нарушения своих прав? Этот вопрос оказался в центре рассмотрения Первого окружного апелляционного суда США. Об этом сообщает Courthouse News.

Суть дела

Шесть профессиональных моделей, актрис и инфлюенсерок подали иск против Club Alex’s Adult Entertainment в пригороде Бостона (Стоутон). Они утверждают, что заведение без разрешения использовало их фотографии в рекламе Facebook, создавая впечатление, будто женщины работают танцовщицами в этом клубе.

По словам истиц, изображения начали появляться еще в 2013 году, однако о злоупотреблениях они узнали лишь в 2021 году. Это стало ключевой проблемой: согласно законодательству Массачусетса срок исковой давности составляет три года.

Решение нижестоящей инстанции и аргументы сторон

Суд первой инстанции отклонил иск именно из-за пропущенного срока. В то же время модели считают это решение несправедливым: по их мнению, закон не может требовать от человека постоянно проверять тысячи сайтов и страниц в соцсетях, чтобы убедиться, что его фото не используются незаконно.

Адвокаты подчеркивают масштаб проблемы. Уже в 2013 году Facebook имел более миллиарда пользователей и сотни миллионов новых фото ежедневно. Инструменты распознавания лиц тогда предназначались лишь для отметки знакомых, а не для поиска сторонней рекламы с нарушениями.

Позиция судей

Во время слушаний судьи продемонстрировали разные подходы:

Одна позиция: найти такие нарушения почти нереально. В США, по оценкам, около 74 тысяч взрослых клубов, и проверять каждый вручную — это «поиск иголки в стоге сена». Если страница клуба не имеет прямой связи с моделями, непонятно, как они вообще могли бы узнать о злоупотреблениях.

Другая позиция: страница клуба была публичной и не скрывалась, следовательно формально доступ к информации существовал.

Отдельное внимание суд уделил доказательствам того, когда именно истицы узнали о незаконном использовании фото. Председательствующий судья отметил, что в материалах дела нет четкой даты, а без этого сложно определить, действовали ли они в пределах установленного срока.

Что дальше

В итоге судьи не пришли к единому мнению. Один из обсуждаемых вариантов — вернуть дело в суд нижестоящей инстанции с требованием более детально рассмотреть вопросы сроков и доказательств.

Почему это важно

Это дело может иметь далеко идущие последствия для защиты цифровой идентичности. От решения суда зависит, будут ли компании нести ответственность за скрытое использование чужих изображений и обязаны ли публичные лица фактически непрерывно «патрулировать» интернет, чтобы защищать свои права.

Лента новостей

