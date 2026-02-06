Должны ли люди сами искать незаконное использование своих фото в соцсетях — суд в США решает, где проходит граница ответственности

Судьи взвешивают, может ли закон требовать от человека постоянно мониторить соцсети, чтобы не потерять право на защиту.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Обязаны ли публичные люди постоянно мониторить интернет, чтобы выявлять нарушения своих прав? Этот вопрос оказался в центре рассмотрения Первого окружного апелляционного суда США. Об этом сообщает Courthouse News.

Суть дела

Шесть профессиональных моделей, актрис и инфлюенсерок подали иск против Club Alex’s Adult Entertainment в пригороде Бостона (Стоутон). Они утверждают, что заведение без разрешения использовало их фотографии в рекламе Facebook, создавая впечатление, будто женщины работают танцовщицами в этом клубе.

По словам истиц, изображения начали появляться еще в 2013 году, однако о злоупотреблениях они узнали лишь в 2021 году. Это стало ключевой проблемой: согласно законодательству Массачусетса срок исковой давности составляет три года.

Решение нижестоящей инстанции и аргументы сторон

Суд первой инстанции отклонил иск именно из-за пропущенного срока. В то же время модели считают это решение несправедливым: по их мнению, закон не может требовать от человека постоянно проверять тысячи сайтов и страниц в соцсетях, чтобы убедиться, что его фото не используются незаконно.

Адвокаты подчеркивают масштаб проблемы. Уже в 2013 году Facebook имел более миллиарда пользователей и сотни миллионов новых фото ежедневно. Инструменты распознавания лиц тогда предназначались лишь для отметки знакомых, а не для поиска сторонней рекламы с нарушениями.

Позиция судей

Во время слушаний судьи продемонстрировали разные подходы:

Одна позиция: найти такие нарушения почти нереально. В США, по оценкам, около 74 тысяч взрослых клубов, и проверять каждый вручную — это «поиск иголки в стоге сена». Если страница клуба не имеет прямой связи с моделями, непонятно, как они вообще могли бы узнать о злоупотреблениях.

Другая позиция: страница клуба была публичной и не скрывалась, следовательно формально доступ к информации существовал.

Отдельное внимание суд уделил доказательствам того, когда именно истицы узнали о незаконном использовании фото. Председательствующий судья отметил, что в материалах дела нет четкой даты, а без этого сложно определить, действовали ли они в пределах установленного срока.

Что дальше

В итоге судьи не пришли к единому мнению. Один из обсуждаемых вариантов — вернуть дело в суд нижестоящей инстанции с требованием более детально рассмотреть вопросы сроков и доказательств.

Почему это важно

Это дело может иметь далеко идущие последствия для защиты цифровой идентичности. От решения суда зависит, будут ли компании нести ответственность за скрытое использование чужих изображений и обязаны ли публичные лица фактически непрерывно «патрулировать» интернет, чтобы защищать свои права.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.