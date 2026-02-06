Чи повинні люди самі шукати незаконне використання своїх фото в соцмережах — суд у США вирішує, де межа відповідальності

Судді зважують, чи може закон вимагати від людини постійно моніторити соцмережі, щоб не втратити право на захист.

Чи зобов’язані публічні люди постійно моніторити інтернет, щоб виявляти порушення своїх прав? Це питання опинилося в центрі розгляду Першого окружного апеляційного суду США. Про це повідомляє Courthouse News.

Суть справи

Шестеро професійних моделей, акторок і інфлюенсерок подали позов проти Club Alex’s Adult Entertainment у передмісті Бостона (Стоутон). Вони стверджують, що заклад без дозволу використовував їхні фотографії у Facebook-рекламі, створюючи враження, ніби жінки працюють танцівницями в цьому клубі.

За словами позивачок, зображення почали з’являтися ще у 2013 році, але про зловживання вони дізналися лише у 2021-му. Це стало ключовою проблемою: за законодавством Массачусетсу строк позовної давності становить три роки.

Рішення нижчої інстанції та аргументи сторін

Суд першої інстанції відхилив позов саме через пропущений строк. Втім, моделі вважають це рішення несправедливим: на їхню думку, закон не може вимагати від людини постійно перевіряти тисячі сайтів і сторінок у соцмережах, щоб переконатися, що її фото не використовують незаконно.

Адвокати наголошують на масштабі проблеми. Уже у 2013 році Facebook мав понад мільярд користувачів і сотні мільйонів нових фото щодня. Інструменти розпізнавання облич тоді були призначені лише для позначення знайомих, а не для пошуку сторонньої реклами з порушеннями.

Позиція суддів

Під час слухань судді продемонстрували різні підходи:

Одна позиція: знайти такі порушення майже нереально. У США, за оцінками, близько 74 тисяч дорослих клубів, і перевіряти кожен вручну — це «пошук голки в копиці сіна». Якщо сторінка клубу не має прямого зв’язку з моделями, незрозуміло, як вони взагалі мали б дізнатися про зловживання.

Інша позиція: сторінка клубу була публічною і не приховувалася, а отже формально доступ до інформації існував.

Окрему увагу суд приділив доказам того, коли саме позивачки дізналися про незаконне використання фото. Головуючий суддя зазначив, що в матеріалах справи немає чіткої дати, а без цього складно визначити, чи діяли вони в межах установленого строку.

Що далі

У результаті судді не дійшли спільної думки. Один із варіантів, який обговорюється, — повернути справу до суду нижчої інстанції з вимогою детальніше розглянути питання строків і доказів.

Чому це важливо

Ця справа може мати далекосяжні наслідки для захисту цифрової ідентичності. Від рішення суду залежить, чи нестимуть відповідальність компанії за приховане використання чужих зображень, і чи зобов’язані публічні особи фактично безперервно «патрулювати» інтернет, щоб захищати свої права.

