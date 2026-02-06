Владимир Щербаченко возглавил ТУ Государственной судебной администрации в Киеве

В Территориальном управлении ГСА в Киеве произошли кадровые изменения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Председатель Государственной судебной администрации Украины подписал приказ о кадровых изменениях в Территориальном управлении ГСА Украины в городе Киеве.

В соответствии с приказом от 4 февраля 2026 года № 53/к, Владимир Щербаченко с 6 февраля 2026 года назначен на должность заместителя начальника Территориального управления ГСА Украины в городе Киеве.

Кроме того, приказом от 6 февраля 2026 года № 56/к на Владимира Щербаченко возложено временное исполнение обязанностей начальника ТУ ГСА Украины в Киеве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.