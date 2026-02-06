  1. В Украине

Владимир Щербаченко возглавил ТУ Государственной судебной администрации в Киеве

14:55, 6 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Территориальном управлении ГСА в Киеве произошли кадровые изменения.
Владимир Щербаченко возглавил ТУ Государственной судебной администрации в Киеве
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Председатель Государственной судебной администрации Украины подписал приказ о кадровых изменениях в Территориальном управлении ГСА Украины в городе Киеве.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

В соответствии с приказом от 4 февраля 2026 года № 53/к, Владимир Щербаченко с 6 февраля 2026 года назначен на должность заместителя начальника Территориального управления ГСА Украины в городе Киеве.

Кроме того, приказом от 6 февраля 2026 года № 56/к на Владимира Щербаченко возложено временное исполнение обязанностей начальника ТУ ГСА Украины в Киеве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ГСА Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин предлагает отменить уголовную ответственность за «злостное неповиновение» в колониях

Разработанный Минюстом законопроект направлен на отказ от карательных практик и приведение законодательства в соответствие со стандартами Совета Европы.

Внос нерезидента в дополнительный капитал ТОВ в виде оборудования: налоговые последствия и подход ДНС

Взнос в дополнительный капитал становится зоной повышенного налогового внимания: налоговая служба назвала критерии налогообложения.

ЕИБ выделяет Украине €52 млн на систему 112: Зеленский внес законопроект

Украина ратифицирует финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком по внедрению системы экстренной помощи по номеру 112.

Комитет по вопросам цифровой трансформации рассмотрит законопроект о добропорядочности в Нацполиции

Законопроект декларирует добропорядочность как принцип службы в полиции, однако эксперты указывают на правовые коллизии и риски для действующих полицейских.

Дилемма для фермера: Верховный Суд о границах гражданского и хозяйственного судопроизводства

Суд определил юрисдикцию в спорах о возмещении ущерба юридическими лицами.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]