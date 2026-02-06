  1. В Україні

Володимир Щербаченко очолив ТУ Державної судової адміністрації в Києві

14:55, 6 лютого 2026
У Територіальному управлінні ДСА в місті Києві відбулися кадрові зміни.
Володимир Щербаченко очолив ТУ Державної судової адміністрації в Києві
Голова Державна судова адміністрація України підписав наказ про кадрові зміни в Територіальному управлінні ДСА України в місті Києві.

Відповідно до наказу від 4 лютого 2026 року № 53/к, Володимир Щербаченко з 6 лютого 2026 року призначений на посаду заступника начальника Територіального управління ДСА України в місті Києві.

Крім того, наказом від 6 лютого 2026 року № 56/к на Володимира Щербаченка покладено тимчасове виконання обов’язків начальника ТУ ДСА України в Києві.

ДСА Київ

