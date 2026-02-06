  1. В Україні

Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів щодо збиття «шахедів» і доручив термінові рішення

14:14, 6 лютого 2026
За словами Президента, рішення для підвищення ефективності ППО мають бути впроваджені негайно.
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів щодо збиття «шахедів» і доручив термінові рішення
Президент Володимир Зеленський заявив про незадовільну роботу Повітряних сил ЗСУ  у частині регіонів щодо збиття «шахедів» та доручив термінові заходи для покращення захисту. Про це Глава держави зазначив після щоденної селекторної наради.

За підсумками засідання визначили рішення, які мають бути негайно впроваджені для підвищення ефективності збиття ворожих безпілотників.

«Вважаю незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України, і обговорили з командувачем Повітряних сил та міністром оборони України, які рішення мають бути негайно імплементовані для більш ефективного збиття «шахедів», — наголосив Президент.

Окремо розглянули питання відновлення енергетики та підтримки населення на Харківщині. Складною залишається ситуація в Києві: понад 1200 житлових будинків у різних районах столиці досі без опалення.

Президент наголосив на необхідності посилення допомоги мешканцям цих будинків і доручив залучити цифрові інструменти для оперативного визначення та аналізу потреб людей і громад у режимі реального часу.

Керівник «Укрзалізниці» Олександр Перцовський доповів про наслідки російських ударів по логістиці. За його словами, атаки не припиняються жодного дня, а в січні зафіксували суттєве зростання ударів саме по залізничній інфраструктурі. Президент подякував залізничникам за швидке відновлення пошкоджених об’єктів і забезпечення безперебійної роботи залізниці.

Міністерство внутрішніх справ поінформувало про залучення необхідних сил до відновлювальних робіт та функціонування пунктів підтримки й обігріву. Міністр енергетики доповів щодо графіків введення в експлуатацію об’єктів когенерації.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко прозвітувала про виконання урядових програм допомоги, зокрема програми з тепловими пакунками. За словами Президента, цю програму планують розширити.

президент Володимир Зеленський шахеди ППО повітряна тривога

